JAKARTA - Menjajaki dunia entertaiment bukan menjadi penghambat seseorang untuk berprestasi di akademik. Ini dibuktikan oleh beberapa artis yang mampu menunjukkan bahwa prestasinya di dunia akademik tak kalah saing dengan ketenarannya di dunia hiburan.

Di antaranya bahkan ada yang berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Berikut sederet artis yang lulus kuliah dengan menyandang predikat cumlaude.

● Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina, pada Senin (6/12/2021) lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 di London School of Public Relations (LSPR). Prilly lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan sejumlah prestasi yang membanggakan.

Dia meraih gelar cumlaude dan lulusan terbaik. Dara kelahiran Oktober 1996 ini kian dikenal masyarakat setelah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala bersama Aliando.

● Tasya Karmila

Pada 2018 silam, pelantun lagu “Libur Telah Tiba” berhasil merampungkan S2-nya di Columbia University. Tasya menerima gelar Master Administrasi Publik dengan beasiswa LPDP secara penuh dan meraih predikat cumlaude dengan IPK di atas 3, 7.

Sebelumnya, saat menyelesaikan S1-nya di UI, wanita kelahiran 1992 ini juga meraih predikat cumlaude dengan IPK 3,58. Tasya merupakan putri pasangan Gatot Permadi dan Isverina.

● Cinta Laura





Cinta Laura adalah wanita kelahiran 17 Agustus 1993. Tak hanya lihai menekuni dunia musik, tari, dan model, Cinta ternyata juga mengutamakan pendidikannya. Diketahui, pada tahun 2014 lalu, artis blasteran Jerman-Indonesia ini berhasil lulus dari Columbia University.

Laura menyelesaikan pendidikannya selama tiga tahun dengan nilai IPK 3,9. Ia berhasil lulus dengan predikat cumlaude pada dua jurusan sekaligus yaitu Psikologi dan Sastra Jerman.

● Maudy Ayunda





Maudy Ayunda, wanita kelahiran Jakarta, 19 Desember 1994. Dia merupakan anak pasangan Didiet Jasmedi R.Irawan dan Muren Mudjoko Jasmedi. Pada 2016, Maudi berhasil menyelesaikan S1 di Universitas Oxford dengan meraih predikat cumlaude.

Tak sampai di situ, pelantun “Perahu Kertas” ini kemudian melanjutkan S2 di Stanford University jurusan Administrasi Bisnis. Lagi-lagi ia berhasil lulus dengan predikat cumlaude.

● Isyana Sarasvati





Tidak hanya piawai dalam bermusik, Isyana juga berbakat di bidang akademik. Wanita solois bersuara sopran ini lulus berpredikat cumlaude dan meraih prestasi sebagai Best Scholarship Graduate dari Royal College of Music London.

● Vidi Aldiano





Nama Vidi Aldiano kian bersinar ketika debut singelnya berjudul "Nuansa Bening" menjadi hit di tengah masyarakat. Ia terlahir dari keluarga seni. Kedua orangtuanya pernah menjadi pengisi acara musik di TVRI.

Vidi tercatat pernah menempuh pendidikan S2 di sebuah universitas di Inggris, tepatnya Master of Science jurusan Innovation Management and Entrepreneurship di University of Manchester, Inggris. Saat itu ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.

