JAKARTA - Lulus dengan predikat cumlaude tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi seseorang. Gelar ini baru akan diperoleh seseorang jika lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) nyaris sempurna.

Di Indonesia, terdapat beberapa tokoh yang lulus dengan predikat cumlaude, berikut di antaranya.

• BJ Habibie

Presiden ketiga Indonesia ini dikenal sebagai insinyur yang berprestasi. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Teknik ITB pada tahun 1954. Setelahnya, pada 1955–1965 ia bertolak ke Jerman untuk melanjutkan studi di bidang teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen (RWTH), Jerman Barat.

Ia menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cumlaude.

• Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat pada 2019-2024 Ida Fauziyah meraih predikat cumlaude serta dinobatkan menjadi wisudawan terbaik dalam Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bidang Ilmu Pemerintahan. Ia lulus dengan IPK 3,87.

Sebelumnya Ia pernah menjadi santriwati yang menempuh pendidikan menengah di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Pada 1993, Ida melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Satyagama program studi Ilmu Pemerintahan.

• Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno behasil lulus dari progam doktor riset manajemen di Universitas Pelita Harapan pada 2021. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan predikat magna cumlaude.

Ia membuat disertasi berjudul “The Effect of Entrepreneurial Values (EV) and Entrepreneurial Orientation (EO) on the Financial Performance and Their Impacts on Future Intention: An Empirical Evidence from Indonesia State–Owned Enterprise”.

*dilansir dari berbagai sumber

Andin Danaryati/Litbang MPI