JAKARTA - Bahasa Indonesia menempati peringkat ke-11 dalam katerogi bahasa dengan penutur paling banyak di dunia, menurut laporan Ethnologue tahun 2021. Penutur Bahasa Indonesia di dunia diperkirakan ada sebanyak 199 juta orang.

Tidak hanya dipelajari di Indonesia, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 45 negara. Ada beberapa universitas di luar negeri yang bahkan menyediakan program studi Bahasa Indonesia di institusinya. Melansir berbagai sumber, berikut adalah beberapa di antaranya.

• Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan

Universitas ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Korea Selatan yang membuka program studi Bahasa Indonesia-Malaysia. Tidak hanya bahasa, pelaja yang mengikuti program studi ini juga mempelajari kebudayaan, kehidupan sosial, hingga sejarah Indonesia.

Perguruan tinggi ini juga mendapat predikat sebagai universitas swasta terbaik di Korea Selatan dengan lulusan yang andal di bidangnya.





• University of Southern Queensland, Australia

Perguruan tinggi yang terletak di Brisbane, Australia ini menawarkan program S1 dan S2 untuk jurusan Bahasa Indonesia. Selain mempelajari tata bahasa, jurusan ini juga menuntut mahasiswanya untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan Indonesia, termasuk kebudayaan dan sejarahnya.

• University of Washington, Amerika Serikat

Di Department of Asian Languages and Literature, terdapat jurusan Minor in Indonesian Language & Culture. Seperti universitas lain, kelas ini juga mempelajari sejarah dan kebudayaan Indonesia. Perguruan tinggi ini juga menyediakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang mahasiswa yang mengambil kelas ini, yaitu Indonesian Proficiency & Placement untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa.

• Leiden University, Belanda Bahasa Indonesia menjadi salah satu jurusan di perguruan tinggi ini. Yaitu di South and Southeast Asian Studies pada jenjang S1 dan Southeast Asian Studies di jenjang S2. Tidak sedikit mahasiswa Eropa yang tertarik dan menjadi mahasiswa di jurusan ini. • Tokyo University for Foreign Studies, Jepang Kampus yang memiliki 26 departemen studi bahasa di 7 jurusan ini memiliki program studi Bahasa Indonesia yang ada di jurusan Southeast Asian Studies. Universitas ini adalah universitas tertua di Jepang yang fokus meriset bahasa dan isu internasional. Tidak hanya mempelajari bahasa dan kebudayaan, perguruan tinggi ini juga memiliki program pertukaran pelajar dengan beberapa universitas di Indonesia, yakni Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. *dilansir berbagai sumber, Andin Danaryati/Litbang MPI