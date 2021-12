JAKARTA - Kuliah di Amerika menjadi impian para mahasiswa. Tak sedikit tokoh Indonesia yang sukses menuntut ilmu di negeri Pam Sam ini. Dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras yang dilakukannya, mereka dapat mengapai cita-cita. Berikut tokoh Indonesia lulusan kampus Amerika.

Nadiem Anwar Makarim





Nadiem Anwar Makarim atau yang lebih dikenal Nadiem Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019. Pria kelahiran Singapura, 4 Juli 1984 ini merupakan anak pasangan dari Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie.





Pendidikan SD hingga SMP yang dijalani oleh Nadiem berpindah-pindah. Setelah menyelesaikan SMP, dia melanjutkan SMA di Singapura. Nadiem berhasil menyelesaikan jenjang S1 di Brown University, Amerika Serikat jurusan Hubungan Internasional dan memperoleh gelar BA.

Setelah menyabet gelar BA, dia melanjutkan S2 dan meraih gelar Master of Business Administration Harvard Business School, Amerika Serikat. Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pengusaha, pendiri dan CEO Gojek.

Agus Harimurti Yudhoyono





Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati. Pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 ini pernah mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang dan meraih predikat terbaik pada 1997.

Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer Magelang. Pada 2005, AHY berhasil menyabet gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.

Kemudian pada 2010, Agus mendapat gelar Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts AS. Saat ini AHY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Adamas Belva Syah Devara

Adamas Belva Syah Devara atau yang dikenal Belva Devara merupakan CEO Ruangguru. Pria kelahiran Jakarta, 30 Mei 1990 ini merupakan anak sulung pasangan Tri Harsono dan Murni Hercahyani. Belva menyelesaikan kuliah S1 di NTU (Nanyang Technological University) Singapura. Kemudian dia melanjutkan S2-nya pada 2013. Dia diterima di program gelar ganda di Universitas Harvard dan Universitas Standford. Di Harvard, dia mengambil jurusan Master of Public Administration. Sedangkan di Standford mengambil jurusan Master of Business Administration. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia bersama Iman Usman mendirikan Ruangguru, sebuah aplikasi belajar online. Cinta Laura Kiehl

Cinta Laura Kiehl atau lebih dikenal Cinta Laura merupakan seorang aktris serta penyanyi. Perempuan kelahiran Jerman, 17 Agustus 1993 ini merupakan anak dari pasangan Michael Kiehl dan Herdiana. Dia menyelesaikan S1 di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Cinta berhasil merampungkan studinya hanya dalam waktu tiga tahun serta meraih predikat cum laude pada dua jurusan sekaligus, yaitu Psikologi dan Sastra Jerman. Diolah dari berbagai sumber Tika Vidya Utami/Litbang MPI