SOLO - Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara International Youth Initiatives Competition (IYIC) 2021 Awards menggelar webinar bertema 'The Role of Youth in Facing the Global Pandemic and Assisting the SDGs' yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis 25 November 2021.

Acara yang dilaksanakan secara daring disiarkan di kanal youtube International Office UNS, Webinar IYIC 2021 Awards menghadirkan 4 narasumber. Mereka di antaranya Nidal Benali selaku Duta Perdamaian Muda ICESCO, Carolina P. Ariza, Co-lead dari World Food Forum Innovative Labs, Pandu Purwandaru, dan Dimas Rahardian yang merupakan dosen dan koordinator UNS Internasional Office.

Baca juga: Keren! Bengawan UV UNS Borong Tiga Gelar Juara KRTI 2021

Selain keempat narasumber yang diundang, hadir pula Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama dan Informasi UNS, Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si., dan Dr. Ir. Apik Karyana selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewakili Alue Dohong, Ph.D yang berhalangan hadir.

Dalam sambutannya, Gibran mengimbau pemuda untuk terlibat aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Utamanya mahasiswa sebagai generasi masa depan yang paling krusial dalam memimpin percepatan pembangunan di berbagai sektor.

"Mari satukan tekad, pemuda untuk masa depan," ungkap Gibran Rakabumin Raka.

Baca juga: 163 Tim dari 61 Kampus Siap Berlaga di Kontes Robot Terbang Indonesia

Selaras dengan Wali Kota Surakarta, Prof. Sajidan mengatakan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam menghadapi permasalahan-permalasahan akibat pandemi Covid-19 khususnya melalui pembangunan berkelanjutan.

Bahkan salah satu boyband papan atas Korea Selatan -BTS, dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu juga menyoroti peran pemuda dalam mengatasi permasalahan akibat pandemi Covid-19 dan isu lingkungan seperti perubahan iklim yang menjadi tantangan bagi seluruh penduduk bumi. "The Wolrd is expecting many initiative from young people as we looking forward to improving human life and the natural world by 2030 through Sustainable Development Goals, (Dunia mengharapkan banyak inisiatif dari pemuda untuk meningkatkan kehidupan manusia dan alam pada tahun 2030 melalui tujuan pembangunan berkelanjutan)," ujar Prof. Sajidan. Kegiatan webinar dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Ir. Apik Karyana. Sementara dari pihak UNS yang diwakili oleh Pandu Purwandaru, Ph.D., menyampaikan tentang keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mencapai Program SDGs. Pemaparan tersebut terangkum dalam materinya yang berjudul Educational Institution Engagement in SDGs Program. Perspektif lain juga diberikan oleh Carolina P. Ariza yang bertindak sebagai narasumber. Di kesempatan tersebut, ia menyampaikan mengenai partisipasi pemuda di bidang agrifood, khususnya dalam menciptakan inovasi pangan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui webinar ini, kolaborasi antara UNS dengan para stakeholder seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kota Surakarta, dan PBB diharapkan dapat mempercepat implementasi SDGs.