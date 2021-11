JAKARTA - Pendidikan menjadi satu hal yang sangat penting bagi tiap individu, tak terkecuali para jenderal TNI. Selain gemilang di dunia militer, para jenderal juga unggul dalam bidang pendidikan dan berhasil menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Berikut daftarnya.

Andika Perkasa

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, yang baru saja dilantik pada 17 November 2021, rupanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Ia menempuh pendidikan magisternya di National War College, National Defense University, Washington DC AS pada 2003 dan Harvard University di tahun 2004.

Untuk meraih gelar doktoral, pria kelahiran Bandung tahun 1964 ini belajar di The George Washington University pada 2005.

Luhut Binsar Panjaitan

Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan lahir di Toba, Sumatera Utara, 28 September 1947. Mengutip artikel “Sikap Kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan dari Seorang TNI Hingga Menjadi Seorang Menteri”, Luhut diketahui merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970.

Karenanya, ia mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Luhut melanjutkan pendidikan di The George Washington University, AS dan meraih gelar magisternya.

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat selama 2 periode, Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY, menempuh pendidikan militernya di luar negeri. Mengutip laman resmi Kepustakaan Presiden-Presiden RI, SBY menjalani pendidikan militer di Airbone and Ranger Course, Georgia, AS pada 1976 dan Infantry Officer Advance Course, juga di Georgia, AS di tahun 1982 hingga 1983.

SBY juga pernah mendapat kursus Anti Tank Weapon di Belgia dan Jerman pada 1984. Sementara itu, gelar magister ia dapatkan dari Webster University, AS.

Agus Widjojo

Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo merupakan putra pahlawan revolusi, Mayor Jenderal TNI (Anm) Sutoyo Siswomiharjo. Agus lahir di Surakarta, 8 Juni 1947. Pendidikan militernya ia tempuh di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1970.

Mengutip situs resmi Lemhanas, pria 74 tahun itu memperoleh gelar magisternya dari The George Washington University.

*diolah dari berbagai sumber

Ajeng Wirachmi/Litbang MPI