JAKARTA - Sebagian mahasiswa menganggap dosen sebagai sosok yang harus dihormati dan dipatuhi. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa dosen memberikan beban bagi mereka baik berupa tugas maupun ujian.

Tetapi, tidak sedikit juga dari dosen yang merupakan sosok pendukung mahasiswa. Melansir akun TikTok @alienconge, memperlihatkan dosen suportif yang mau memahami kesulitan mahasiswanya.

Dosen yang diketahui dari Universitas Brawijaya (Unibraw) ini memberikan dukungan moral terhadap seorang mahasiswa yang sedang menjalani semesternya bersamaan dengan magang dan kesibukan lainnya.

Dirinya bahkan mengaku lebih mencintai anak mahasiswanya ketimbang anak-anaknya sendiri.

"Ibu paham betul nak. I love you more my son and my daughter. Please always be happy," tutur sang dosen yang diketahui bernama Qomariyatus Sholihah.

Sang dosen meminta mahasiswanya menjalankan kuliah ini dengan bahagia tanpa beban. Apa pun yang mereka lakukan, mulai dari magang, skripsi, hingga tesis S2, harus tetap bahagia.

"Jangan dianggap beban, ya nak. Nggak baik. Kalo harus menjalankan magang, skripsi, atau tesis S2, dibawa bahagia ya," ujar Qomariyatus Sholihah.

Sang dosen bahkan mengingatkan mahasiswanya jangan sampai terkena stres, karena bisa menyebabkan asam lambung naik. "Karena nanti anak-anakku bisa maag, bisa tipes. Ini berawal dari asam lambung naik karena stres," pungkasnya.