JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) berhasil menduduki peringkat satu di tanah air, peringkat 5 di Asia Tenggara, dan peringkat 301-400 di dunia, versi Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2022 By Subject untuk rumpun ilmu Seni dan Humaniora (Arts and Humanities).

Pemeringkatan tersebut diumumkan melalui laman resmi THE World University Rankings https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject.

Dalam mengukur kinerja perguruan tinggi, THE WUR by Subject 2022 menggunakan indikator yang sama dengan THE WUR 2022. Indikator tersebut telah dikalibrasi untuk menyesuaikan setiap bidang ilmu. THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities melakukan penilaian pemeringkatan berdasarkan lima indikator, yaitu:

1. Industry Income (2,5%)

2. International

3. Outlook (7,5%)

4. Teaching (37,4%)

5. Research (37,6%) dan Citations (15%).

Pada indikator Industry Income, UI berhasil mencapai nilai sempurna (100) yang menjadikannya termasuk ke dalam jajaran lima besar universitas dengan indikator Industry Income tertinggi di dunia.

UI juga merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil masuk dalam kategori THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities.

Atas pencapaian berada pada posisi terbaik di Indonesia tersebut, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro mengaku bangga dan gembira tentunya ketika UI mencapai peringkat satu berdasarkan penilaian beberapa lembaga pemeringkatan, seperti dari THE WUR By Subject ini.

"Sepanjang satu tahun ini, ketika kita semua masih berada dalam situasi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, UI tidak surut melakukan berbagai kegiatan terkait Tri Dharma," katanya melalui siaran pers, Rabu (10/11/2021).

"Dedikasi bagi negeri, kami buktikan lewat inovasi dan pengabdian masyarakat, terutama yang kami harap mampu berdampak bagi kita semua. Semua kerja keras tersebut seolah terbayar atas pemeringkatan UI yang hingga November 2021 selalu menjadi yang terbaik," lanjutnya.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa hasil kinerja dan kolaborasi seluruh elemen yang ada di UI, berbuah positif. UI yang saat ini menuju entrepreneurial university, berupaya meningkatkan rankingnya di Asia, dan untuk diperhitungkan dalam daftar kampus dunia. "Tahun depan, saya berharap agar skor yang masih kecil di bidang tertentu, dapat dipacu untuk mewujudkan UI menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan semakin direkognisi di skala global. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UI atas semua kerja keras selama ini, sehingga UI menjadi perguruan tinggi peringkat pertama di Indonesia," ucapnya. Di kawasan Asia Tenggara, hanya delapan universitas yang berhasil masuk ke dalam subjek Arts and Humanities. UI memperoleh peringkat ke-5 dari 8 institusi di wilayah Asia Tenggara, yakni berada di atas Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi MARA. Indikator yang unggul dari UI di wilayah Asia Tenggara adalah indikator Industry Income di peringkat pertama. Pemeringkatan pada rumpun ilmu ini menyoroti universitas-universitas yang memimpin di seluruh disiplin ilmu berikut: Art, performing arts and design; Languages, literature and linguistics; History, philosophy and theology; Architecture; dan Archaeology. Pada tabel pemeringkatan tahun ini, THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities mencakup 606 universitas, naik dari 565 tahun lalu.