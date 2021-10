JAKARTA-Times Higher Education (THE) kembali merilis daftar universitas terbaik dunia melalui World University Rankings (WUR) 2022. Khusus THE WUR 2022 By Subject Law ada 10 universitas dunia yang masuk dalam tabel pemeringkatan khusus bidang hukum ini.

Melansir laman timeshighereducation.com, Sabtu, (16/10/2021), THE WUR 2022 By Subject Law menggunakan indikator kinerja terpercaya dan ketat yang sama dengan THE WUR 2022.

Tetapi metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu ini.

Tabel pemeringkatan tahun ini mencakup 257 universitas atau naik dari 224 tahun lalu.

Universitas Stanford kembali memimpin peringkat ini untuk 4 tahun berturut-turut.

Tercatat ada 3 perguruan tinggi baru yang masuk 10 besar yakni University of Melbourne Australia di peringkat kelima (naik dari peringkat 11).

Lalu National University of Singapore di peringkat kedelapan (naik dari peringkat 12) dan KU Leuven peringkat 10 (naik dari peringkat 25 bersama).

Sementara itu, metodologi penilaian untuk bidang hukum yang digunakan terdiri dari 5 kriteria. Yakni:

1. Pengajaran (Teaching):Lingkungan Belajar (32.7%)

2. Penelitian(Research): Volume, Pendapatan dan Reputasi (30.8%)

3. Sitasi (Citation): Pengaruh penelitian (25%)

4. Pandangan internasional (International Outlook): Karyawan, mahasiswa, dan peneliti (9%)

5. Pendapatan industri (Industry Income): Inovasi (2,5%)

Berikut ini adalah 10 universitas top dunia yang masuk dalam daftar THE WUR 2022 By Subject Law 1. Stanford University- Amerika Serikat Overall: 79.9 Teaching: 90.0 Research: 89.9 Citation: 69.0 Industry Income: 94.6 International Outlook: 35.7 2. University of Cambridge-Inggris Overall: 79.1 Teaching: 77.4 Research: 91.4 Citation: 65.7 Industry Income: 34.5 International Outlook: 92.4 3. New York University-Amerika Serikat Overall: 75.7 Teaching: 92.0 Research: 94.3 Citation: 45.6 Industry Income: 34.6 International Outlook: 48.1 4. University of Oxford-Inggris Overall: 75.2 Teaching: 77.6 Research: 90.6 Citation: 53.3 Industry Income: 37.0 International Outlook: 85.2 5. University of Melbourne-Australia Overall: 74.9 Teaching: 85.3 Research: 89.5 Citation: 45.2 Industry Income: 58.2 International Outlook: 73.9 6. UCL-Inggris Overall: 74.7 Teaching: 71.7 Research: 87.5 Citation: 61.9 Industry Income: 34.5 International Outlook: 89.0 7. Harvard University Overall: 74.1 Teaching: 90.3 Research: 88.6 Citation: 50.6 Industry Income: 43.7 International Outlook: 38.6 8. National University of Singapore-Singapura Overall: 74.0 Teaching: 77.6 Research: 94.0 Citation: 45.4 Industry Income: 98.8 International Outlook: 64.8 9. Yale University Overall: 73.9 Teaching: 90.7 Research: 86.1 Citation: 59.0 Industry Income: 34.5 International Outlook: 23.1 10. KU Leuven-Belgia Overall: 73.3 Teaching: 77.1 Research: 95.4 Citation: 46.4 Industry Income: 100.0 International Outlook: 51.5.