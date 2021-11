JAKARTA - Quacquarelli Symonds Asia University Rankings (QS AUR) 2022 kembali menampilkan 687 institusi perguruan tinggi terbaik di Asia. Berikut ini 20 perguruan tinggi terbaik di Asia yang masuk pemeringkatan.

Mengutip laman topuniversities.com, Jumat (5/11/2021), sama seperti tahun lalu, China mendominasi dengan 126 dari 687 universitas yang masuk pemeringkatan. Disusul India dan Jepang di tempat kedua dan ketiga. Tahun ini juga terlihat persaingan yang kuat dari sejumlah kampus dari Korea Selatan dan Taiwan.

Daftar pemeringkatan 2022 ini dinilai berdasarkan 11 indikator utama termasuk reputasi akademik dan pemberi kerja, jumlah staf yang memegang gelar PhD, dan persentase siswa internasional.

Diterbitkan setiap tahun sejak 2009, QS Asia University Rankings menyoroti universitas-universitas top di Asia setiap tahun. Metodologi yang digunakan untuk membuat peringkat serupa dengan yang digunakan untuk QS World University Rankings.

Tetapi dengan beberapa indikator tambahan dan bobot yang disesuaikan. Adapun 11 indikator yang digunakan untuk menyusun QS Asia University Rankings adalah sebagai berikut:

1. Reputasi akademik (30%)

2. Reputasi pemberi kerja(20%)

3. Rasio fakultas/mahasiswa(10%)

4. Jaringan penelitian internasional (10%)

5. Kutipan per makalah (10%)

6. Makalah per fakultas (5%)

7. Staf dengan gelar PhD (5%)

8. Proporsi fakultas internasional (2,5%)

9. Proporsi mahasiswa internasional (2,5%)

10. Proporsi siswa pertukaran masuk (2,5%)

11. Proporsi siswa pertukaran keluar (2,5%)

Berikut ini daftar 20 perguruan tinggi terbaik di Asia berdasarkan QS AUR 2022 yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan tinggi keluar negeri.

1. National University of Singapore, Singapura, Singapura

2. Peking University, Beijing, China

3. Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Singapura

4. The University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong

5. Tsinghua University, Beijing, China

6. Zhejiang University, Hangzhou, China

7. Fudan University, Shanghai, China

8. University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

9. The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, Hong Kong

10. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

11. The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong

12. The University of Tokyo, Tokyo,Jepang

13. Korea University, Seoul, Korea Selatan

14. KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology, Daejeon, Korea Selatan

15. Kyoto University, Kyoto, Jepang

16. Yonsei University, Seoul, Korea Selatan

17. Sungkyunkwan University, Suwon, Korea Selatan

18. Seoul National University, Seoul, Korea Selatan

19. National Taiwan University, Kota Taipei, Taiwan

20. City University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong.

Rangkuman 20 universitas terbaik versi QS Asian University Rankings 2022 sudah disampaikan di atas. Mana pilihanmu?