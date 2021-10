JAKARTA-Times Higher Education (THE) kembali merilis daftar universitas terbaik dunia melalui World University Rankings (WUR) 2022.

Dalam tabel pemeringkatan khusus bidang ilmu sosial ini, ada 10 universitas dunia yang masuk kategori  THE WUR 2022 By Subject Social Sciences.

Melansir laman timeshighereducation.com, Sabtu, (16/10/2021), THE WUR 2022 By Subject Social Sciences menggunakan indikator kinerja terpercaya dan ketat yang sama dengan THE WUR 2022.

Tetapi metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu ini.

THE WUR 2022 By Subject Social Sciences ini menyoroti universitas yang memimpin di seluruh disiplin ilmu berikut. Yakni:

1. Komunikasi dan studi media

2. Politik dan studi internasional (termasuk studi pembangunan

3. Sosiologi

4. Geografi

Tabel pemeringkatan tahun ini mencakup 870 universitas atau naik dari 791 tahun lalu.

University of Oxford menduduki peringkat teratas untuk pertama kalinya sejak 2019.

Sementara Massachusetts Institute of Technology turun satu peringkat ke posisi kedua.

Universitas top di luar AS dan Inggris adalah University of Amsterdam di peringkat ke-17, naik dari peringkat ke-21.

Sementara itu, metodologi penilaian untuk bidang ilmu sosial yang digunakan terdiri dari 5 kriteria. Yakni: 1. Pengajaran (Teaching):Lingkungan Belajar (32.4%) 2. Penelitian(Research): Volume, Pendapatan dan Reputasi (32.6%) 3. Sitasi (Citation): Pengaruh penelitian (25%) 4. Pandangan internasional (International Outlook): Karyawan, mahasiswa, dan peneliti (7.5%) 5. Pendapatan industri (Industry Income): Inovasi (2,5%) Berikut ini adalah 10 universitas top dunia yang masuk dalam daftar THE WUR 2022 By Subject Social Sciences. 1. University of Oxford-Inggris Overall:92.0 Citation: 87.7 Industry Income: 67.2 International Outlook: 90.2 Research: 98.1 Teaching: 91.6 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)- Amerika Serikat Overall: 91.9 Citation: 99.6 Industry Outcome: 100.0 International Outlook: 83.1 Research: 92.3 Teaching: 87.0 3. Stanford University-Amerika Serikat Overall: 91.3 Citation: 99.8 Industry Outcome: 99.2 International Outlook: 62.6 Research: 94.0 Teaching: 88.0 4. Harvard University-Amerika Serikat Overall: 89.6 Citation: 96.9 Industry Outcome: 42.2 International Outlook: 69.6 Research: 93.7 Teaching: 88.1 5. Princeton University-Amerika Serikat Overall: 88.4 Citation: 98.1 Industry Outcome: 100.0 International Outlook: 49.4 Research: 91.3 Teaching: 86.1 6. University of California, Berkeley- Amerika Serikat Overall: 88.2 Citation: 88.0 Industry Outcome: 100.0 International Outlook: 46.3 Research: 98.4 Teaching: 86.7 7. London School of Economics and Political Science-Inggris Overall: 85.8 Citation: 91.9 Industry Outcome: 35.9 International Outlook: 86.6 Research: 86.5 Teaching: 84.0 8. University of Cambridge-Inggris Overall: 85.5 Citation: 78.9 Industry Outcome: 36.2 International Outlook: 83.2 Research: 93.0 Teaching: 87.5 9. University of Michigan-Ann Arbor-Amerika Serikat Overall: 84.6 Citation: 91.3 Industry Outcome: 66.6 International Outlook: 33.7 Research: 95.1 Teaching: 82.0 10. The University of Chicago-Amerika Serikat Overall: 83.9 Citation: 89.0 Industry Outcome: 33.9 International Outlook: 56.4 Research: 89.2 Teaching: 84.9.