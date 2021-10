JAKARTA-Semua mahasiswa yang baru lulus kuliah, pastinya memiliki keinginan ingin mencari pekerjaan yang layak. Mendapat pekerjaan yang sesuai minat dan bakat menjadi suatu berkah tersendiri. Apalagi jika mendapat pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Berikut ini ada 9 jurusan yang lulusannya dapat memiliki gaji tinggi.

Dilansir dari laman portal edukasi Ruang Guru, Rabu (6/10), sebelum memilih jurusan kuliah, tidak ada salahnya para calon mahasiswa baru mencari gambaran mengenai penghasilan setelah lulus nanti.

Berikut ini 9 jurusan yang memiliki prospek kerja serta lulusan bergaji tinggi untuk menjadi referensi bagi calon mahasiswa.

1. Kedokteran

Jurusan kuliah kedokteran masih menjadi salah satu yang paling favorit dipilih oleh calon mahasiswa Indonesia. Universitas yang menyediakan pilihan Fakultas Kedokteran di Indonesia sendiri pun cukup banyak, baik itu kampus swasta maupun kampus negeri.

Menjadi dokter akan memberi kamu kesempatan yang luas untuk mendapatkan penghasilan tinggi. Gaji dokter di sebuah rumah sakit swasta pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.

Apalagi kalau kamu menjadi dokter spesialis di bidang tertentu. Tambahan penghasilan juga bisa diraih ketika bisa membuka klinik atau tempat praktik sendiri.

2. Teknik Informatika

Di dunia kerja saat ini, sarjana informatika atau Teknik Informatika (TI) sangat banyak dibutuhkan seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan online. Berdasarkan survei gaji 2018 yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employers (NACE), rata-rata gaji programmer yang baru lulus di Amerika bisa mencapai Rp919 juta per tahun atau sekitar Rp610 juta per tahun di Inggris.

Beberapa sektor di bidang TI juga bisa mendapatkan gaji awal yang lebih tinggi seperti bidang software development, web development, atau network.

3. Sistem Informasi

Tak hanya Teknik Informatika saja yang sangat dibutuhkan, lulusan dari Sistem Informasi juga banyak dicari oleh perusahaan karena sekarang ini mayoritas perusahaan menggunakan teknologi. Pada dasarnya, Sistem Informasi merupakan gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan bisnis. Walaupun fokusnya tetap di programming, tetapi materi tentang bisnis perusahaan juga bisa dipelajari.

Mahasiswa jurusan ini akan belajar masalah ekonomi, pengembangan sistem, hingga manajemen. Setelah lulus, kamu diharapkan bisa menerapkan ilmu programming sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisasi.

4. Data Science

Perkembangan teknologi membuat teknik pengolahan data menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, data science menjadi ilmu yang semakin naik daun saat ini karena disiplin ilmu ini mampu mengolah big data.

Data science sendiri dibangun berdasarkan disiplin ilmu matematika, statistik, dan komputer. Dengan belajar data science, kamu bisa membantu proses pengolahan data seperti pengumpulan data, manipulasi data, hingga analisis data.

Data science akan mengolah big data yang berisi data numerik, suara, gambar, teks, dan sebagainya. Hasil analisis dari seorang data scientist bisa menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan di masa depan. Karena perannya sangat penting, peluang kerja dan nominal penghasilan yang bisa diraih pun sangat besar, lho.

5. Teknik Kimia

Jurusan ini mempelajari cara memproses bahan baku atau materi mentah secara kimiawi menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bernilai ekonomi. Peluang kerja dari lulusan program studi Teknik Kimia pun cukup luas.

Lulusannya bisa bekerja di industri makanan, kosmetik, pupuk, semen, gula, farmasi, gas, obat-obatan, pengolahan minyak dan lainnya. Umumnya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan dari lulusan ini akan memberikan gaji yang besar dan cukup menjanjikan.

6. Bisnis Digital

Pasti tahu 'kan bisnis start-up? Nah, kamu bisa jadi ahli di bidang bisnis start-up atau marketplace dengan masuk ke jurusan Bisnis Digital. Secara umum, jurusan Bisnis Digital mempelajari bisnis yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi digital.

Para mahasiswa akan diajarkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan startup digital, marketplace, big data, sampai artificial intelligence.

Peluang setelah lulus pun bisa bekerja di berbagai industry. Mulai dari perbankan dan keuangan hingga membuat startup sendiri di bidang yang diminati. Kamu juga bisa menjadi analis di berbagai bidang, lho. Pentingnya ilmu yang kamu miliki membuat kamu bisa dibayar mahal oleh banyak perusahaan.

perusahaan developer, atau kontraktor. Pendapatannya di bidang ini pun cukup besar.

7. Teknik Perminyakan Menurut survei yang dilakukan oleh PayScale terhadap lulusan dari berbagai program studi jenjang sarjana di Amerika Serikat, menempatkan Teknik Perminyakan di urutan pertama. Walaupun industri minyak dan gas dunia sedang lesu dan prospek kerja kedepan dari perminyakan diprediksi menurun, namun jurusan Teknik Perminyakan masih mencatat penghasilan tertinggi bagi para lulusannya. 8. Teknik Mesin Kamu suka berurusan dengan hal yang berkaitan dengan mesin? Eits jangan salah, tidak hanya laki-laki yang berminat di bidang ini, banyak wanita yang juga tertarik untuk mendalaminya lho. Nah, bagi kamu yang suka dengan mesin, maka tak ada salahnya untuk memilih jurusan ini. Apalagi di zaman teknologi yang terus berkembang pesat, tenaga mekanik akan semakin diperlukan untuk menjalankan proses produksi dengan lebih efisien juga efektif. Dengan keahlianmu, banyak industri mesin atau perusahaan yang akan menawarkan gaji cukup besar. 9. Arsitektur Kamu suka merancang bangunan? Jurusan Arsitektur akan membantu kamu mempelajari mengenai pengaplikasian teknik dan prinsip teknik ke dalam rancangan bangunan dan juga konstruksi. Nah, kemampuanmu dalam merancang sebuah bangunan seperti gedung bertingkat, hunian dan lainnya akan sangat berguna di dunia kerja kelak. Kamu bisa mendapat prospek kerja yang menjanjikan.