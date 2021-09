JAKARTA - Banyak yang belum tahu, kurangnya interaksi dengan alam akan menimbulkan Nature Deficit Disorder, lho.

Nature deficit disorder adalah suatu gangguan saat seseorang tidak terhubung dengan alam karena kekurangan pengalaman berkontak langsung dengan alam.

Penulis asal Amerika Serikat Richard Louv, dalam bukunya The Last Child in the Woods menjelaskan nature deficit disorder terjadi karena manusia modern telah terputus dari alam melalui aktivitas sehari-hari dan keputusan ini memiliki konsekuensi negatif dalam hal kesehatan mental dan fisik.





Mengutip dari akun Instagram @temantaman.jkt, nature deficit disorder disebabkan oleh lingkungan yang lebih didominasi permukiman, pabrik, pertokoan, kepadatan penduduk, budaya urban, perkembangan teknologi dan pendidikan.

Nature deficit disorder akan berdampak pada gangguan fisik seperti obesitas, kurangnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, kurang konsentrasi dan kurang kreatif.

Perkembangan emosi juga akan terganggu akibat lingkungan padat dan bising. Hal itu akan menyebabkan pula gangguan psikologis, seperti stress dan gangguan sensori integrasi. Adapun hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari Nature Deficit Disorder yaitu melakukan kontak langsung dengan alam seperti memeluk pohon, bermain ke taman, berkebun, atau hanya sekedar duduk dibawah pohon. Apabila kamu mulai merasa jenuh dan stress, kemungkinan kamu mengalami Nature Deficit Disorder. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktumu menikmati alam ya!