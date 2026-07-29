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HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Sekolah Kedinasan Favorit 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |09:09 WIB
Daftar 5 Sekolah Kedinasan Favorit 2025
Daftar 5 Sekolah Kedinasan Favorit 2025 (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Persaingan masuk sekolah kedinasan pada 2025 semakin ketat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 150.197 peserta mengikuti seleksi untuk memperebutkan 6.254 formasi yang tersedia di berbagai sekolah kedinasan di Indonesia. Tingginya jumlah pendaftar membuat peluang diterima di sejumlah kampus kedinasan favorit menjadi sangat kompetitif.

Bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi pada tahun-tahun mendatang, mengetahui tingkat persaingan setiap sekolah kedinasan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Berikut lima sekolah kedinasan dengan jumlah peminat dan tingkat kompetisi tertinggi berdasarkan data BKN 2025.

Daftar 5 Sekolah Kedinasan Favorit 2025

1. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

PKN STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara, perpajakan, akuntansi, kepabeanan, hingga pengelolaan keuangan publik. Lulusannya dipersiapkan untuk mengisi berbagai posisi aparatur sipil negara (ASN), terutama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada seleksi 2025, PKN STAN menjadi sekolah kedinasan dengan peminat terbanyak. Sebanyak 45.518 orang mendaftar untuk memperebutkan 500 formasi, sehingga rasio persaingannya mencapai sekitar 91 pendaftar untuk satu kursi. Dengan angka tersebut, peluang diterima hanya sekitar 1,1 persen.

2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

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Topik Artikel :
STAN sekolah Sekolah Kedinasan
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