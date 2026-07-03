Profil dan Pendidikan Sarah Gibson yang Jadi Sorotan Usai Bongkar Perselingkuhan Suami

PROFIL dan pendidikan Sarah Gibson menarik diulas. Dia jadi sorotan usai membongkar perselingkuhan sang suami, Diska Resha Putra.

Cerita Sarah pun viral di media sosial. Di tengah sorotan tersebut, publik juga menyoroti kembali profil dan latar belakang pendidikan influencer yang dikenal dengan gaya hidup elegan ini.

1. Profil Sarah Gibson

Sarah Gibson memiliki nama lengkap Sarah Alana Gibson. Ia lahir di Jakarta pada 21 April 1999 dan dikenal sebagai selebgram, content creator, sekaligus pengusaha di bidang kecantikan.

Sarah Gibson mulai dikenal luas melalui konten media sosial yang berfokus pada lifestyle, beauty, fashion, serta kehidupan sehari-hari. Dengan jumlah pengikut yang besar, Sarah juga kerap menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang dianggap inspiratif oleh para penggemarnya.

Selain aktif sebagai kreator konten, Sarah juga memiliki bisnis di bidang kecantikan. Bisnis ini semakin memperkuat posisinya sebagai influencer sekaligus entrepreneur muda.

Dalam kehidupan pribadi, Sarah menikah dengan Diska Resha Putra pada 31 Januari 2021. Pasutri ini telah dikaruniai seorang anak.