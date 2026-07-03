Ini Pendidikan Boy Arnez, Atlet Voli yang Sabet Gelar MVP AVC Mens Cup 2026

PENDIDIKAN Boy Arnez menarik diulas. Sebab, atlet voli kebanggaan Indonesia ini baru saja sabet gelar Most Valuable Player (MVP) atau pemain terbaik kompetisi AVC Men’s Cup 2026.

Pencapaian itu diraihnya setelah tampil gemilang bersama Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia pada ajang AVC Men's Cup 2026. Penampilan impresifnya sepanjang turnamen mengantarkan Indonesia meraih gelar juara sekaligus.

1. Pendidikan Boy Arnez

Di balik prestasinya sebagai atlet voli profesional, Boy Arnez juga tetap menempuh pendidikan tinggi. Ia merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indonesia (UMI).

Meski memiliki jadwal latihan dan pertandingan yang padat, Boy tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikannya. Dia juga tetap fokus menjalani karier sebagai atlet profesional.

Dalam keterangannya, Boy mengungkapkan bahwa dukungan dari kampus menjadi salah satu faktor penting yang membantunya menyeimbangkan kehidupan akademik dan dunia olahraga. Menurutnya, mengatur waktu sebagai mahasiswa sekaligus atlet tidak mudah, tetapi dapat dijalani dengan manajemen waktu yang baik dan dukungan dari institusi pendidikan.