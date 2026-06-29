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Profil dan Pendidikan Ginka Febriyanti Ginting, Komisaris Muda PT Pertamina Retail yang Berusia 27 Tahun

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |07:25 WIB
Profil dan Pendidikan Ginka Febriyanti Ginting, Komisaris Muda PT Pertamina Retail yang Berusia 27 Tahun
Profil dan Pendidikan Ginka Febriyanti Ginting, Komisaris Muda PT Pertamina Retail yang Berusia 27 Tahun (Foto: Pertamina)
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JAKARTA – Nama Ginka Febriyanti Ginting menjadi sorotan publik setelah dipercaya menduduki jabatan Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang ritel energi. Penunjukan tersebut menarik perhatian karena usianya yang masih tergolong muda dibandingkan jajaran komisaris BUMN pada umumnya.

Berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi PT Pertamina Retail per Senin (29/6/2026), Ginka Febriyanti Ginting menjabat sebagai Komisaris bersama Komisaris Utama Lia Itok Garbianto dan Komisaris Devi Taurisa.

Riwayat Pendidikan

Ginka merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Esa Unggul, kemudian melanjutkan studi hingga memperoleh gelar Magister Manajemen (S2) di perguruan tinggi yang sama.

Ia resmi diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Retail berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang diterbitkan pada 21 November 2025.

Sosok Ginka dikenal aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, sosial, dan kemasyarakatan. Ia juga disebut memiliki perhatian terhadap isu tata kelola organisasi, kepemimpinan, serta pengembangan strategi kelembagaan.

Penunjukannya sebagai komisaris turut menjadi perbincangan di media sosial. Selain karena usianya yang masih muda, Ginka juga sempat menjadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan dengan tudingan sebagai koordinator demonstrasi berbayar. Namun, informasi tersebut masih menjadi bagian dari perbincangan publik dan belum berkaitan dengan penunjukannya sebagai komisaris di PT Pertamina Retail.

Dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan manajemen serta pengalaman berorganisasi, Ginka kini menjadi salah satu figur muda yang dipercaya mengemban tugas pengawasan di lingkungan anak usaha PT Pertamina (Persero).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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