Kisah Pilu Marciano, Bocah NTT yang Digambari Pakai Arang sebagai Ganti Kaus Kaki

JAKARTA - Kisah pilu Marciano, bocah NTT yang digambari pakai arang sebagai pengganti kaus kaki, menyita perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Aksi seorang ayah yang mengoleskan arang ke kaki anaknya demi memenuhi aturan seragam sekolah memicu rasa haru sekaligus keprihatinan dari banyak warganet.

Bocah dalam video yang diunggah akun Instagram ussfeed tersebut diketahui bernama Marciano Tefi. Ia tinggal bersama keluarganya di Desa Lanut, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

Marciano terpaksa berangkat ke sekolah tanpa kaus kaki yang sesuai aturan. Karena tidak memiliki kaus kaki pengganti dan keterbatasan ekonomi keluarga, sang ayah, Yanto Tefi, mengambil cara sederhana agar anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Menurut penuturan Yanto, peristiwa itu terjadi pada Maret 2026. Saat bersiap berangkat ke sekolah, Marciano diketahui kehilangan kaus kakinya. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, keluarga tidak memiliki dana untuk membeli kaus kaki baru dalam waktu singkat.

Agar putranya tetap dapat bersekolah dan tidak dianggap melanggar ketentuan seragam, Yanto kemudian mengoleskan arang hitam ke bagian kaki Marciano. Dari kejauhan, warna hitam tersebut terlihat menyerupai kaus kaki yang biasa dikenakan siswa sekolah.