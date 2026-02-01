Riwayat Pendidikan Friderica Widyasari ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK, Jebolan California State University dan UGM

JAKARTA - Riwayat pendidikan Friderica Widyasari adalah jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan California State University. Nilainya pun tercatat cumlaude.

Friderica Widyasari ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengantikan Mahendra Siregar. Penunjukan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026, dan berlaku efektif pada tanggal yang sama.

Dikutip dari laman linkedin, Minggu (1/2/2026), Friderica Widyasari Dewi meraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Sepak Terjang Karier

Sementara itu, dari laman OJK tertulis Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karier di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.