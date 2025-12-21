Bahasa Mandarin Jadi Bahasa dengan Penutur Asli Terbanyak di Dunia

Bahasa Mandarin Jadi Bahasa dengan Penutur Asli Terbanyak di Dunia. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bahasa Mandarin memiliki fungsi strategis dalam level global. Bahkan saat ini salah Bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa dengan penutur asli terbanyak di dunia.

Dilansir dari data Ethnologue 2025, Bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa dengan jumlah penutur sebanyak 1,12 miliar native speakers. Dari data inilah yang memposisikan Bahasa Mandarin menduduki peringkat penutur asli terbanyak di dunia.

Melihat potensi tersebut, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melihat pentingnya pengajaran, penelitian, dan pengabdian terkait Bahasa Mandarin di tatanan masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebab, dalam aspek pengajaran, pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran menjadi kunci untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi bahasa Mandarin yang aplikatif. Pada bidang penelitian, kolaborasi riset di bidang bahasa, pendidikan, dan teknologi pembelajaran Mandarin diharapkan mampu melahirkan inovasi yang relevan dengan tantangan global. Dalam pengabdian kepada masyarakat, kerja sama ini diarahkan untuk menghadirkan program pelatihan bahasa dan peningkatan literasi global yang berorientasi pada kesiapan kerja.

Terkait hal itu, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta (FBS-UNJ) Dr. Samsi Setiadi, M.Pd menilai Bahasa Mandarin sebagai kebutuhan perlu diimplementasikan dalam pembelajaran.