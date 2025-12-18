Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |14:03 WIB
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera. (Foto: Me Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para siswa Sekolah Regina Pacis Jakarta ditanamkan nilai berbagi sebagai bagian dari pendidikan karakter melalui donasi yang diberikan kepada korban banjir di wilayah Sumatera. Mereka menyumbangkan sebagian dari apa yang mereka miliki, mulai dari menyisihkan uang jajan hingga terkumpul dana senilai Rp43.720.000.

Donasi yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan melalui MNC Peduli dan telah dilakukan kegiatan serah terima pada Kamis (18/12/2025).

Pemberian donasi ini menjadi pengalaman berharga bagi para siswa Sekolah Regina Pacis Jakarta. Melalui kegiatan tersebut, siswa diajak terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

Perwakilan siswa Sekolah Regina Pacis Jakarta, Hobbes, mengaku merasa bahagia dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan berbagi tersebut. Menurutnya, kesempatan membantu saudara-saudara yang terdampak bencana di Sumatera menjadi pengalaman yang bermakna.

“Perasaan aku senang banget, apalagi bisa membantu saudara-saudara melalui Sekolah Regina Pacis Jakarta dan MNC Peduli,” ujar Hobbes.

Tak hanya menyalurkan bantuan, Hobbes juga menyampaikan pesan semangat kepada para penerima manfaat, khususnya mereka yang seusia dengannya dan terdampak hingga harus putus sekolah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190651//kendaraan_berat_saat_membuka_jalur_longsor_di_sumut-HjS9_large.jpg
Akses Darat Sumut Dibuka Bertahap, BNPB Kerahkan Alat Berat dan Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641//prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638//prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190636//seskab_teddy-BgIQ_large.jpg
Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190634//warga_agam_menangis_saat_bertemu_prabowo-4B2W_large.jpg
Prabowo Pastikan Hunian Warga Terdampak Bencana Dibangun Layak dan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190632//polisi_dan_warga_bangun_mck_di_lokasi_bencana-pANW_large.jpg
Cegah Penyakit, Polisi dan Warga Bangun MCK di Lokasi Bencana Aceh Tamiang 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement