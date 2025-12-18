Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera

JAKARTA - Para siswa Sekolah Regina Pacis Jakarta ditanamkan nilai berbagi sebagai bagian dari pendidikan karakter melalui donasi yang diberikan kepada korban banjir di wilayah Sumatera. Mereka menyumbangkan sebagian dari apa yang mereka miliki, mulai dari menyisihkan uang jajan hingga terkumpul dana senilai Rp43.720.000.

Donasi yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan melalui MNC Peduli dan telah dilakukan kegiatan serah terima pada Kamis (18/12/2025).

Pemberian donasi ini menjadi pengalaman berharga bagi para siswa Sekolah Regina Pacis Jakarta. Melalui kegiatan tersebut, siswa diajak terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

Perwakilan siswa Sekolah Regina Pacis Jakarta, Hobbes, mengaku merasa bahagia dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan berbagi tersebut. Menurutnya, kesempatan membantu saudara-saudara yang terdampak bencana di Sumatera menjadi pengalaman yang bermakna.

“Perasaan aku senang banget, apalagi bisa membantu saudara-saudara melalui Sekolah Regina Pacis Jakarta dan MNC Peduli,” ujar Hobbes.

Tak hanya menyalurkan bantuan, Hobbes juga menyampaikan pesan semangat kepada para penerima manfaat, khususnya mereka yang seusia dengannya dan terdampak hingga harus putus sekolah.