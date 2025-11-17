Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |08:09 WIB
Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 
Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad. (Foto: Unpad)
A
A
A

JAKARTA - Membuat jurnal bukanlah perkara yang mudah. Namun, itu tidak berlaku pada Muhammad Ramadhani. 

Tidak tanggung-tanggung, mahasiswa Sarjana Terapan Universitas Padjajaran ini membuat tiga riset yang terbit di tiga jurnal.

Berikut publikasi ilmiah yang telah dihasilkan M. Ramadhani: 

1. Proyek Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Brand Awareness dan Brand Loyalty Melalui Optimasi Social Media dan Email Marketing pada Titik Awal Kopitiam Jatinangor di Kabupaten Sumedang. (Sinta 4) 

2. Pendampingan Kompetensi SDM BUMDes dan Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Jejaring Usaha Unit Usaha Pengelolaan Sampah BUMDes Perkasa Sindangsuka. (Sinta 4) 

3. Analisis Kebutuhan Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk Pengembangan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Bumdes Sindangsuka. (Sinta 5) 

Atas dasar prestasi inilah dia mendapatkan apresiasi sebagai Wisudawan Terbaik Program Sarjana Terapan pada Upacara Wisuda Lulusan Gelombang I Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Padjadjaran.

Padahal, tidak pernah terlintas di benak Muhammad Ramadhani selama menjalani masa perkuliahan di Program Studi Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Bermodal ketekunan dan semangat dalam mencoba berbagai hal baru berhasil membawa Ramadhani untuk meraih predikat Wisudawan Terbaik Program Sarjana Terapan tersebut. 

Selama berkuliah, Ramadhani aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan di lingkungan kampus. Tidak hanya itu, dirinya juga kerap mengembangkan potensi diri melalui kegiatan magang di berbagai perusahaan. 

Ramadhani menyampaikan bahwa melalui tugas-tugas di bangku perkuliahan dirinya berhasil memublikasikan tiga karya ilmiah yang berhasil terbit di jurnal terindeks Sinta 4 dan 5. 

 

Telusuri berita edukasi lainnya
