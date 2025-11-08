Rhenald Kasali Soroti Generasi Cemas Efek Digitalisasi yang Picu Niat Anak Bunuh Diri hingga 167%

JAKARTA - Fenomena generasi cemas kini menjadi sorotan global. Hal itu tidak hanya terjadi di negara industri atau maju saja, tapi merata di seluruh negara.

Profesor Rhenald Kasali menyoroti temuan dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness karya Jonathan Haidt, yang mengungkap meningkatnya kasus gangguan mental pada anak-anak dan remaja akibat perubahan gaya hidup digital.

Menurut Rhenald, generasi cemas bukan hanya terjadi di negara maju, tetapi juga merata di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Hati-hati orangtua, terutama yang memiliki anak perempuan. Karena niatan untuk mengakhiri hidup, depresi, dan kecemasan meningkat tajam pada anak perempuan,” ujar Rhenald Kasali dalam Instragramnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Data dari penelitian Haidt menunjukkan angka yang mencengangkan. Niat untuk mengakhiri hidup atau self-harm meningkat 167% pada anak perempuan dan 91% pada anak laki-laki. Kasus depresi dan kecemasan meningkat 134%, sedangkan depresi berat naik 106%.