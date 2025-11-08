Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rhenald Kasali Soroti Generasi Cemas Efek Digitalisasi yang Picu Niat Anak Bunuh Diri hingga 167% 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |15:26 WIB
Rhenald Kasali Soroti Generasi Cemas Efek Digitalisasi yang Picu Niat Anak Bunuh Diri hingga 167% 
Rhenald Kasali Soroti Generasi Cemas Efek Digitalisasi yang Picu Niat Anak Bunuh Diri hingga 167%
A
A
A

JAKARTA - Fenomena generasi cemas kini menjadi sorotan global. Hal itu tidak hanya terjadi di negara industri atau maju saja, tapi merata di seluruh negara. 

Profesor Rhenald Kasali menyoroti temuan dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness karya Jonathan Haidt, yang mengungkap meningkatnya kasus gangguan mental pada anak-anak dan remaja akibat perubahan gaya hidup digital.

Menurut Rhenald, generasi cemas bukan hanya terjadi di negara maju, tetapi juga merata di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

“Hati-hati orangtua, terutama yang memiliki anak perempuan. Karena niatan untuk mengakhiri hidup, depresi, dan kecemasan meningkat tajam pada anak perempuan,” ujar Rhenald Kasali dalam Instragramnya, dikutip Sabtu (8/11/2025). 

Data dari penelitian Haidt menunjukkan angka yang mencengangkan. Niat untuk mengakhiri hidup atau self-harm meningkat 167% pada anak perempuan dan 91% pada anak laki-laki. Kasus depresi dan kecemasan meningkat 134%, sedangkan depresi berat naik 106%. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183851//demo_di_meksiko-BEv2_large.jpg
Demo Gen Z Meluas di Meksiko Buntut Pembunuhan Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/624/3183069//abg_depresi-WI60_large.jpg
Sinyal Darurat! Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/624/3182657//rhenald_kasali-WTCc_large.jpg
Rhenald Kasali Ungkap 4 Masalah Lahirnya Generasi Cemas, Pemicu Tingginya Niat Bunuh Diri Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182275//rhenald_kasali-6ICv_large.jpg
Rhenald Kasali Ungkap 2 Solusi Generasi Cemas, yang  Rentan Berniat Bunuh Diri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/65/3181804//mahassiwa-mduh_large.jpg
Gen Z Terancam Fenomena Underload karena Ketergantungan AI 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement