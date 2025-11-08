Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa

JAKARTA – Tidak semua tanda anak cerdas mudah dikenali. Sebagai orang tua, penting untuk memperhatikan perilaku sehari-hari anak karena dari situlah sering kali muncul petunjuk bahwa mereka memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata.

Setiap anak tentu unik, tetapi ada sejumlah ciri umum yang kerap menjadi indikator anak dengan IQ tinggi. Menyadari tanda-tanda ini sejak dini dapat membantu orang tua mendukung perkembangan potensinya secara optimal.

Berikut ciri anak IQ tinggi dilansir dari timesofindia

1. Cepat Memahami Hal Baru

Anak yang mampu menangkap pelajaran atau konsep baru dengan cepat biasanya memiliki kemampuan kognitif yang berkembang pesat. Mereka tidak memerlukan banyak pengulangan untuk memahami sesuatu dan dapat menerapkan pengetahuannya di berbagai situasi.

Penelitian dari Universitas Sussex menyebutkan bahwa anak-anak yang cepat memahami informasi baru cenderung memperoleh skor IQ yang lebih tinggi saat tumbuh dewasa. Mereka juga menunjukkan fleksibilitas berpikir yang lebih baik dalam memecahkan masalah.

2. Rasa Ingin Tahu yang Tinggi