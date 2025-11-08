Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |09:06 WIB
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tidak semua tanda anak cerdas mudah dikenali. Sebagai orang tua, penting untuk memperhatikan perilaku sehari-hari anak karena dari situlah sering kali muncul petunjuk bahwa mereka memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata.

Setiap anak tentu unik, tetapi ada sejumlah ciri umum yang kerap menjadi indikator anak dengan IQ tinggi. Menyadari tanda-tanda ini sejak dini dapat membantu orang tua mendukung perkembangan potensinya secara optimal.

Berikut ciri anak IQ tinggi dilansir dari timesofindia

1. Cepat Memahami Hal Baru

Anak yang mampu menangkap pelajaran atau konsep baru dengan cepat biasanya memiliki kemampuan kognitif yang berkembang pesat. Mereka tidak memerlukan banyak pengulangan untuk memahami sesuatu dan dapat menerapkan pengetahuannya di berbagai situasi.

Penelitian dari Universitas Sussex menyebutkan bahwa anak-anak yang cepat memahami informasi baru cenderung memperoleh skor IQ yang lebih tinggi saat tumbuh dewasa. Mereka juga menunjukkan fleksibilitas berpikir yang lebih baik dalam memecahkan masalah.

2. Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/65/3166949/jerome-2gl6_large.jpg
Segini IQ Jerome Polin, Artis yang Menolak Bayaran Rp 150 Juta Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3157982/iq-StLc_large.jpg
10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157739/iq-zNKT_large.jpg
Apakah IQ bisa Turun dan Naik? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/65/3152724/iq-aopV_large.jpg
Daftar Pesepakbola yang Ternyata Punya IQ di Atas Rata-Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/65/3151498/jeff_bezos-hRWt_large.jpg
Ternyata Segini IQ CEO Amazon Jeff Bezos yang Baru Menikah dengan Lauren Sanchez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/65/3150255/iq-jHy0_large.jpg
Daftar 10 Tokoh Dunia dengan IQ di Atas Albert Einstein, Ada Mantan Presiden Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement