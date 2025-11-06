Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gen Z Terancam Brain Rot, Ini 3 Pedoman Etika Digital yang Perlu Diketahui

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:21 WIB
Gen Z Terancam Brain Rot, Ini 3 Pedoman Etika Digital yang Perlu Diketahui
Gen Z Terancam Brain Rot, Ini 3 Pedoman Etika Digital yang Perlu Diketahui. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Generasi muda diimbau perlu bijak dalam menggunakan AI agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh teknologi. Salah satunya adalah mereka bisa menerapkan konsep ERA. Apa itu?

Guru Besar UGM dan Pemerhati Rekayasa Perangkat Lunak Prof. Ridi Ferdiana menjelaskan ERA adalah singkatan dari Esensial, Rating, dan Applicable yang merupakan tiga prinsip penting sebagai pedoman etika dan literasi digital generasi muda.

Tiga konsep ERA ini mencakup Esensial, yang menekankan bahwa dalam mencari pengetahuan dasar, harus tetap menggunakan buku sebagai sumber acuan ilmiah, bukan langsung menggunakan AI.

mahasiswa freepik

(Mahasiswa mengerjakan tugas. Ilustrasi: Freepik) 

Selanjutnya ada Rating, yaitu perlunya berpikir secara kritis dalam mempertimbangkan keputusan, baru memanfaatkan AI untuk bertanya tentang opini dari keputusan tersebut. Hal ini diperlukan demi menjaga kemampuan analisis dan memilah keputusan dari diri sendiri.

Lalu terakhir Applicable, yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam memperbaiki dan menyelesaikan tugas, namun dengan catatan bahwa tahapan Esensial dan Rating sudah dipahami dengan baik.

Dengan memanfaatkan ketiga pendekatan ini, Ridi berharap AI dapat digunakan secara bijak, sehingga generasi muda dapat tetap menjaga kemampuan berpikir kritis di era gempuran teknologi digital saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184737//kip_kuliah-QLjb_large.jpg
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672//kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184549//ilustrasi-OFdc_large.jpg
xAI Luncurkan Grok 4.1: Lebih Cepat dan Ekspresif dalam Percakapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184472//google_mengumumkan_gemini_3-Aybt_large.jpg
Google Luncurkan Gemini 3.0, Diklaim sebagai Model AI Paling Cerdas dengan Penalaran Mirip Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184335//ilustrasi-KAbh_large.jpeg
CEO Google Peringatkan Agar Jangan Terlalu Percaya pada AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184286//ilustrasi-QdWH_large.jpg
OpenAI Rilis Fitur Obrolan Grup di ChatGPT, Hingga 20 Orang Sekaligus Bisa Bergabung
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement