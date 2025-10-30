Lulus Doktor Tercepat dari UGM, Ini Kiat Mahasiswi Cantik Roro

JAKARTA - Wisudawan Universitas Gadjah Mada (UGM) jenjang doktor, Dr. Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno S.A, dinobatkan sebagai lulusan tercepat. Mahasiswi cantik ini pun membagikan kiatnya.

Umumnya, masa studi Program Doktor adalah 4 tahun 12 bulan. Namun Roro berhasil menyelesaikan masa studinya dalam waktu 2 tahun 10 bulan 27 hari.

Roro, demikian biasa ia disapa berasal dari Program Studi Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (FEB).

Disertasinya mengambil judul Pengungkapan Perubahan Iklim Daya Saing dan Nilai Perusahaan: Peran Lingkungan Hukum. Riset ini membahas apakah pengungkapan perubahan iklim itu meningkatkan daya saing dan juga apakah hal itu akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan itu sendiri dalam bentuk nilai perusahaan

Roro mengaku dia mendapatkan kesempatan kuliah dari beasiswa. Namun, dirinya tidak memiliki motivasi khusus untuk mempercepat masa studi, ia hanya menargetkan selesai tepat waktu. Pondasi yang telah ia miliki bersama dengan profesornya membuat proses yang dihadapi lebih mudah dan cepat.