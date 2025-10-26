Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia, Nilai Ujiannya A

Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah di Kimia di NUS Singapura, Nilai Ujiannya A! (Foto: NTU)

JAKARTA - Viral bocah kelas 1 SD yang kuliah jurusan kimia di Nanyang Technological University (NTU), Singapura benar-benar serius mengikuti pelajaran. Hal itu terbukti hasil ujiannya tercatat mendapatkan nilai A.

Sejak Agustus tahun ini, seorang anak laki-laki Singapura berusia tujuh tahun hadir di NTU untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Dia hadir sekitar tiga kali seminggu dengan tablet, buku catatan dan botol air di tangan.

"Awal tahun ini, ia menjadi orang termuda di Singapura yang meraih nilai A untuk ujian Kimia dalam International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), ujian setara O Levels, yang ia ikuti saat berusia enam tahun 10 bulan.

Theodore mengikuti perkuliahan murni untuk mempelajari konsep-konsep tingkat lanjut yang membuatnya penasaran, seperti teori orbital molekul, sebuah metode yang menggunakan mekanika kuantum untuk menjelaskan perilaku elektron.

Fenomena yang terjadi di Singapura ini turut mengundang perhatian netizen +62 yang tak kuasa untuk berkomentar. Dari komentar lucu hingga kritis. Berikut komentarnya :