Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia, Nilai Ujiannya A

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |08:06 WIB
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia, Nilai Ujiannya A
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah di Kimia di NUS Singapura, Nilai Ujiannya A! (Foto: NTU)
A
A
A

JAKARTA -  Viral bocah kelas 1 SD yang kuliah jurusan kimia di Nanyang Technological University (NTU), Singapura benar-benar serius mengikuti pelajaran. Hal itu terbukti hasil ujiannya tercatat mendapatkan nilai A. 

Sejak Agustus tahun ini, seorang anak laki-laki Singapura berusia tujuh tahun hadir di NTU untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Dia hadir sekitar tiga kali seminggu dengan tablet, buku catatan dan botol air di tangan.

"Awal tahun ini, ia menjadi orang termuda di Singapura yang meraih nilai A untuk ujian Kimia dalam International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), ujian setara O Levels, yang ia ikuti saat berusia enam tahun 10 bulan. 

Theodore mengikuti perkuliahan murni untuk mempelajari konsep-konsep tingkat lanjut yang membuatnya penasaran, seperti teori orbital molekul, sebuah metode yang menggunakan mekanika kuantum untuk menjelaskan perilaku elektron.

Fenomena yang terjadi di Singapura ini turut mengundang perhatian netizen +62 yang tak kuasa untuk berkomentar. Dari komentar lucu hingga kritis. Berikut komentarnya : 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement