Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Bocah Kelas 1 SD dengan IQ 154 Ikut Kuliah Kimia, Netizen: Umur Segitu Gw Lagi Main Layangan 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |07:04 WIB
Viral Bocah Kelas 1 SD dengan IQ 154 Ikut Kuliah Kimia, Netizen: Umur Segitu Gw Lagi Main Layangan 
Viral, Bocah Kelas 1 SD dengan IQ 154 Ikut Kuliah Kimia di NTU Singapura. (Foto: NUS)
A
A
A

JAKARTA - Seorang bocah berusia tahun bernama Theodore Kwan tengah menjadi sorotan publik dan menjadi viral. Pasalnya, meski baru berusia 7 tahun atau setara dengan 1 SD, dia sudah belajar di bangku kuliah.

Tidak tanggung-tanggung, Theodore kuliah di jurusan Kimia di Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Disebutkan, Theodore memiliki IQ mencapai 154.

"Prestasinya tak berhenti di situ, Theodore juga berhasil meraih nilai sempurna dalam ujian IGCSE Chemistry, menjadikannya salah satu anak jenius yang mencuri perhatian dunia pendidikan," demikian seperti dikutip dari bgtfeed, Senin (27/10/2025). 

Disebutkan, Theodore tercatat sebagai mahasiswa termuda di kampus tersebut. 

Fenomena ini membuat netizen tak kuasa untuk berkomentar. Dari komentar lucu hingga kritis. Berikut komentarnya : 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun di Depan Jenazah sang Ayah untuk Terakhir Kalinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184192//tembus_3_jurnal_muhammad_ramadhani_jadi_wisudawan_terbaik_sarjana_terapan_unpad-kHKv_large.jpg
Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement