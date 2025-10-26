Viral Bocah Kelas 1 SD dengan IQ 154 Ikut Kuliah Kimia, Netizen: Umur Segitu Gw Lagi Main Layangan

Viral, Bocah Kelas 1 SD dengan IQ 154 Ikut Kuliah Kimia di NTU Singapura. (Foto: NUS)

JAKARTA - Seorang bocah berusia tahun bernama Theodore Kwan tengah menjadi sorotan publik dan menjadi viral. Pasalnya, meski baru berusia 7 tahun atau setara dengan 1 SD, dia sudah belajar di bangku kuliah.

Tidak tanggung-tanggung, Theodore kuliah di jurusan Kimia di Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Disebutkan, Theodore memiliki IQ mencapai 154.

"Prestasinya tak berhenti di situ, Theodore juga berhasil meraih nilai sempurna dalam ujian IGCSE Chemistry, menjadikannya salah satu anak jenius yang mencuri perhatian dunia pendidikan," demikian seperti dikutip dari bgtfeed, Senin (27/10/2025).

Disebutkan, Theodore tercatat sebagai mahasiswa termuda di kampus tersebut.

Fenomena ini membuat netizen tak kuasa untuk berkomentar. Dari komentar lucu hingga kritis. Berikut komentarnya :