Bahasa Portugis Bakal Jadi Prioritas Ajaran di Sekolah, Ini 3 Faktanya

Bahasa Portugis Bakal Jadi Prioritas Ajaran di Sekolah, Ini 3 Faktanya. (Foto: Setkab)

JAKARTA - Prabowo Subianto mengatakan bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menggelar working lunch sekaligus pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Berikut ini fakta-faktanya seperti dirangkum Jumat (24/10/2025).

1. Penetapan Bahasa Portugis di Depan Presiden Lula

Presiden menegaskan, hal itu sebagai bukti bahwa Indonesia memandang Brasil sangat penting. "Saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin Pendidikan Indonesia," kata Prabowo kepada Lula.

2. Instruksi kepada Dua Menteri

Presiden Prabowo akan memberikan instruksi lebih lanjut kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti untuk segera memulai pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah.

"Dan akan memberi petunjuk kepada menteri pendidikan tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita," kata Prabowo.

3. Hubungan Kedua Negara yang Solid

Alasan bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia adalah sebagai bukti hubungan yang baik.