Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Ijazah Bisa Dicetak Ulang Jika Robek dan Terbakar? Ini Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:37 WIB
Apakah Ijazah Bisa Dicetak Ulang Jika Robek dan Terbakar? Ini Faktanya
Apakah Ijazah Bisa Dicetak Ulang Jika Robek dan Terbakar? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah ijazah bisa dicetak ulang jika robek dan terbakar? Ini faktanya. Ijazah merupakan dokumen penting sebagai bukti telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan menjadi syarat utama dalam melamar pekerjaan.


Sayangnya, masih banyak orang yang kurang menjaga dokumen ini sehingga berisiko rusak atau hilang.

Lalu, apakah ijazah yang robek bisa dicetak ulang?

Faktanya, ijazah asli tidak dapat diterbitkan ulang. Apabila rusak atau hilang, pemilik hanya bisa mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan. SKPI memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah asli.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, berikut langkah dan persyaratan yang harus ditempuh:

  • Membuat laporan kehilangan di Polsek.

Pemilik ijazah wajib membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan. Dokumen ini dilampirkan bersama fotokopi ijazah (jika ada) dan KTP.

  • Pengurusan di Sekolah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kampus Sekolah Ijazah Palsu Ijazah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179192/ijazah-L3ZP_large.jpg
Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179185/ijazah-eXzV_large.jpg
Apakah Foto Ijazah Harus Pakai Jas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176747/sekolah-clxt_large.jpg
Bagaimana Cara Mengurus Ijazah yang Hilang? Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176214/ijazah-tGz8_large.jpg
Apakah Ijazah Boleh Dilaminating? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/624/3171842/roy-MmJ9_large.jpg
Ijazah Gibran Dipertanyakan, Roy Suryo Minta Ketegasan Kemendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/624/3111562/ijazah-l7Yk_large.jpg
Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri untuk Sekolah Diterapkan Mulai 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement