DreadOut dan Coral Island Go Global, Meutya Hafid UngkapGame Tak Hanya Hiburan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mendorong generasi muda Indonesia untuk berkreasi di dunia digital, salah satunya melalui pengembangan game (game development). Industri ini dinilai memiliki potensi besar dan semakin berperan penting dalam perekonomian kreatif global.

Sejumlah game buatan pengembang Tanah Air kini berhasil menembus pasar internasional. Sebut saja DreadOut dan Coral Island, dua contoh karya anak bangsa yang telah bersaing di kancah global dan digemari jutaan pemain di berbagai negara.

"Game kini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga jembatan yang menghubungkan karya generasi muda Indonesia ke pasar global. Generasi muda harus terus berpikir kreatif, berinovasi, dan bekerja keras melahirkan karya-karya game berkualitas," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri kreatif digital di kawasan Asia Tenggara. Generasi muda khususnya Gen Z, lanjut Meutya merupakan faktor penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat industri kreatif digital di ASEAN, tempat berkumpulnya talenta, teknologi, dan investasi yang melahirkan karya berkelas dunia.