Cara Cek Kuota Magang Nasional 2025 di Link maganghub.kemnaker.go.id

JAKARTA - Cara cek kuota Magang Nasional 2025 di link maganghub.kemnaker.go.id menjadi perhatian. Semakin sering mencari info maka semakin terbuka potensi mendapatkan kesempatan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Program Magang Nasional 2025 yang ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi, mulai jenjang Diploma hingga Sarjana. Program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata bagi fresh graduate sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

Cara Daftar Magang Kemnaker 2025

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id. Berikut alurnya:

2. Membuat akun di platform SIAPKerja.

3. Melengkapi data diri dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

4. Data akan divalidasi oleh tim pelaksana berdasarkan informasi dari kementerian/lembaga terkait.

5. Peserta yang lolos validasi akan mengikuti tahap rekrutmen di perusahaan penyelenggara.

Pendaftaran peserta berlangsung pada 7–12 Oktober 2025, sedangkan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025 dan menjadi bagian dari rangkaian 8 Paket Akselerasi Ekonomi 2025.

Apa Itu Program Magang Kemnaker?

Mengutip laman resmi Kemnaker, Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan pelatihan kerja yang dilaksanakan langsung di industri dengan pendampingan dan pengawasan mentor yang menguasai proses produksi barang maupun jasa.

Seperti dikutip, Kamis (9/10/2025). maganghub.kemnaker.go.id/ Bidang yang terbuka cukup beragam, antara lain:

1. Industri makanan dan minuman

2. Industri kreatif dan digital

3. Komunikasi dan informasi

4. Sektor publik

5. Sektor industri

6. Pariwisata

7. Logistik dan transportasi

8. Pertanian

9. Jasa

Manfaat yang Didapat Peserta

Peserta magang akan memperoleh sejumlah manfaat, di antaranya:

1. Belajar langsung di perusahaan

2. Dibimbing oleh mentor profesional

3. Terlibat dalam proyek strategis

4. Mendapat uang saku setara UMR/UMK dan jaminan sosial

5. Membangun jejaring serta peluang karier