Viral, Kunci Motor Nyangkut di Gigi Seorang Siswa

JAKARTA - Dunia maya dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang dialami seorang siswa pelajar. Siswa tersebut mengalami kejadian yang tidak biasa.

Siswa itu harus menahan sakit akibat sebuah kunci motor nyangkut di gigi. Dari sebuah video berdurasi 27 detik itu, tampak seorang teman membantu mencopot kunci. Sementara teman-teman lainnya ikut menyaksikan pemandangan yang membuat rasa ngilu.

Seperti dikutip dari akun TikTok duabelass2, Rabu (1/10/2025), kunci motor yang nyangkut di bagian gigi bawah membuat si siswa keringat dingin. Tampak bulir-bulir keringat keluar dari pelipis si siswa.

Berkat bantuan teman yang berulang kali menggoyangkan kunci secara perlahan, akhirnya kunci tersebut berhasil lepas. Begitu lepas, teman-temannya langsung tepuk tangan.

Tidak diungkapkan dari video viral ini, siapa dan di mana lokasi kejadian itu. Yang jelas, komentar lucu dan menegangkan mewarnai akun TikTok tersebut.