HOME EDUKASI SEKOLAH

36 Ribu Pramuka Kumpul, Bersihkan 80 Pantai di Jawa Timur

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |22:41 WIB
Pramuka di Jatim bersihkan pantai
TUBAN - Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar Perkemahan Wirakarya Jawa Timur 2025. Acara ini bukan semata ajang berkemah dan berkumpul, program yang berlangsung sejak Juni lalu ini berhasil memobilisasi 36 ribu lebih pramuka Penegak dan Pandega dari 36 Kwartir Cabang (Kwarcab) se-Jawa Timur. 

Untuk turun langsung dan bergotong royong dengan masyarakat setempat melakukan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), juga dalam aksi membersihkan lingkungan seperti pantai. Total sebanyak 143 RTLH milik keluarga prasejahtera yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur berhasil dilakukan pemugaran, sehingga menjadi hunian yang lebih nyaman, sehat dan layak.

Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat yang berlangsung pada 21–22 September 2025 di Kabupaten Tuban ini dirancang Kwarda Jatim sebagai ajang edukasi, pengabdian, sekaligus hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. 

Diikuti sebanyak 2.000 peserta, terdiri dari 300 peserta Wawasan Kebangsaan dari 19 Kwartir Cabang se-Jawa Timur, 700 anggota Pramuka Kwarcab Tuban, serta 1.000 masyarakat umum. Aksi Bersih Pantai anggota Pramuka Jatim bersama masyarakat dan penanaman pohon di Tuban ini merupakan salah satu rangkaian dari target total aksi serupa pada 80 titik pantai di Jawa Timur. Angka 80 titik pantai yang dilakukan aksi bersih-bersih ini disesuaikan dengan perayaan HUT RI ke-80.

Juga digelar Pasar Murah yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menghadirkan produk UMKM Tuban, serta pagelaran seni berupa Ludruk dan Campursari khas Jawa Timur sebagai hiburan sekaligus sarana edukasi budaya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) sekaligus Sekretaris Mabida Gerakan Pramuka Jatim , Adhy Karyono, A.KS., M.AP menegaskan pentingnya peran Pramuka dalam memperkuat persatuan, gotong royong, serta kepedulian sosial di tengah tantangan global. 

”Apa yang sudah dicanangkan Ibu Gubernur kepada Gerakan Pramuka di Jatim agar bisa memberi dampak positif bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Pemugaran total 143 RTLH yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada Kwarda Jatim dan seluruh Kwarcab telah dilaksanakan dengan baik,” ujar Adhy Karyono di hadapan ribuan anggota Pramuka serta masyarakat Tuban usai bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih di kawasan pantai di sekitaran Taman Abirama.

