Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Mengubah Cerpen Menjadi Teks Prosedur

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Minggu, 31 Agustus 2025 |08:37 WIB
Cara Mengubah Cerpen Menjadi Teks Prosedur
Cara Mengubah Cerpen Menjadi Teks Prosedur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mengubah sebuah cerita pendek (cerpen) menjadi teks prosedur merupakan salah satu latihan penting. Proses ini bertujuan agar siswa mampu memahami isi cerita, menganalisis alurnya, dan menyajikannya kembali dalam bentuk langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis.

Meskipun keduanya adalah bentuk tulisan, cerpen dan teks prosedur memiliki perbedaan mendasar. Cerpen adalah karya fiksi yang bersifat naratif dengan alur, tokoh, dan konflik tertentu. Sebaliknya, teks prosedur adalah panduan praktis yang berisi langkah-langkah berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan memahami perbedaan ini, proses mengubahnya menjadi lebih mudah dan sesuai kaidah.

Tujuh Langkah Mengubah Cerpen Menjadi Teks Prosedur

Untuk mengubah cerpen menjadi teks prosedur secara sistematis, ikuti tujuh langkah berikut:

1. Membaca dan Memahami Cerpen
Langkah pertama adalah membaca cerpen secara menyeluruh untuk memahami isi cerita, pesan, dan urutan peristiwanya. Dari pemahaman ini, Anda bisa menentukan bagian mana yang dapat dijadikan dasar teks prosedur.

2. Mengidentifikasi Peristiwa Utama
Tidak semua detail dalam cerpen perlu dimasukkan ke dalam teks prosedur. Fokuslah pada peristiwa atau tindakan inti yang berhubungan dengan proses nyata. Misalnya, dalam cerita tentang membuat kue, fokus utama Anda adalah langkah-langkah pembuatannya.

3. Menyusun Tujuan Prosedur
Setiap teks prosedur harus memiliki tujuan yang jelas, yang biasanya ditempatkan di bagian awal. Tujuan ini bisa Anda tentukan dari apa yang ingin dicapai oleh tokoh dalam cerpen.

4. Menentukan Alat dan Bahan
Jika cerpen menceritakan suatu kegiatan yang melibatkan alat dan bahan, daftarkan semua yang dibutuhkan sesuai dengan cerita.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/624/3092092/cerpen-7Nd9_large.jpg
25 Contoh Soal Cerpen Pilihan Ganda Kelas 11 Lengkap dengan Jawabannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement