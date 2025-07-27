Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gen Z Punya Cerita, Kisah Inspiratif Mantan Guru Bimbel Sukses Jadi Konten Kreator di Medsos

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |05:08 WIB
Gen Z Punya Cerita, Kisah Inspiratif Mantan Guru Bimbel Sukses Jadi Konten Kreator di Medsos
Angelina (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA – Media sosial kini tak hanya digunakan sebagai media untuk berbagi. Namun, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berkarier dan meraih kesuksesan.

Kisah inspiratif diberikan oleh Angelina. Gadis kelahiran Palembang, 2 April 1998. Ia berhasil mengubah passion jadi profesi berkat streaming di TikTok.

Sebelum sukses menjadi live streamer di tahun 2023, ia sempat bekerja sebagai guru bimbel, dan mendapat bayaran Rp600 ribu/bulan. Lulusan S1 Universitas Katolik Musi Charitas ini juga pernah jadi karyawan Bank selama 3 tahun, dan mulai mencoba streaming di TikTok sejak 2022.

“Benar-benar aktif nge-live dan menggelutinya mungkin di tahun 2023. Karena tahun 2022 masih bekerja,” katanya.

Selain mengelola akun TikTok @jeljell miliknya, Angelina mengawali karirnya di CubeTV sebagai host live gaming. Ia kemudian mencoba hal serupa di TikTok, namun bukan di topik gaming.

Fokus menjadi seorang live creator, membuat Angelina terus berkembang di platform TikTok, dan mendapat lebih dari 204 ribu pengikut. Konsistensinya dalam bekerja, membuatnya berhasil mendapat berbagai penghargaan bergengsi.

Salah satunya mendapat Super Live Star pertama kali pada Agustus 2024 sebagai host pemula, gelar PK Master of The Year, dan terlibat dalam sejumlah kolaborasi, seperti Grab x TikTok, Gopay x TikTok, dan Gojek x TikTok.

Kolaborasi tersebut membuat namanya semakin dikenal, karena berkesempatan muncul di berbagai media yang terlibat dalam campaign tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konten Kreator Gen Z Tiktok
