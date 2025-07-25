Pencairan KIP Kuliah 2025 Bisa Diambil di Bank Mana Saja?

JAKARTA - Pencairan KIP Kuliah 2025 bisa diambil di bank mana saja? Dalam memberikan dana KIP Kuliah, pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa bank besar nasional melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek. Namun, jangan lupa bahwa setiap kampus memiliki bank mitra yang berbeda.

Bank Penyalur KIP Kuliah 2025

Untuk menjawab pertanyaan ini, pemerintah, melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, telah memilih beberapa bank nasional untuk bertindak sebagai mitra resmi dalam penyaluran dana KIP Kuliah. Berikut ini adalah daftar bank yang umum digunakan oleh berbagai universitas di Indonesia:

Bank Rakyat Indonesia (BRI): Karena jaringannya yang kuat di daerah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) digunakan secara luas di universitas dan politeknik.

Bank Negara Indonesia (BNI): Universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah mitra utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Bank Mandiri: Sejumlah universitas, terutama di kota-kota besar, menyediakan Bank Mandiri.

Bank Syariah Indonesia (BSI): Universitas berbasis keagamaan seperti UIN, IAIN, dan pesantren tinggi menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyalur utama mereka.

Bank Tabungan Negara (BTN): Bank Tabungan Negara (BTN) beberapa digunakan di kampus vokasi dan PTS.

Setiap Kampus Mungkin Berbeda

Penting untuk diingat bahwa tidak semua mahasiswa KIP Kuliah menerima dana dari bank yang sama. Kerja sama antara pihak kampus dan bank mitra yang ditunjuk oleh Puslapdik menentukan bank penyalur. Oleh karena itu, siswa diharuskan untuk memeriksa pengumuman resmi kampus mereka melalui: