Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya

Muhammad Aziz , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |11:10 WIB
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya (Foto: instagram markleonspence)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah ular weling berbisa? Ini faktanya. Ular weling atau Bungarus candidus dikenal dengan coraknya yang mencolok berupa garis-garis hitam dan putih di sepanjang tubuhnya. Penampilannya yang unik membuat banyak orang terkecoh dan mengira ular ini tidak berbahaya. Padahal, kenyataannya ular weling termasuk salah satu spesies ular paling berbisa di Asia Tenggara.

Ular Weling, Si Cantik Mematikan

Dikenal juga sebagai Malayan Krait, ular weling tersebar luas di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Indonesia (terutama di Sumatra, Jawa, dan Bali), Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Keberadaannya bahkan tercatat di Myanmar dan Singapura, meskipun tidak selalu terkonfirmasi.

Ular ini umumnya hidup di daerah lembap seperti sungai, rawa, hutan, hingga pemukiman penduduk. Mereka juga bisa ditemukan di wilayah pertanian dan perkebunan, terutama saat musim hujan ketika ular mencari tempat perlindungan baru. Habitat ular weling meliputi dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Berbisa Mematikan, Tapi Tidak Agresif

Meski tampilannya tidak menakutkan, ular weling sangat berbisa. Racunnya mengandung neurotoksin yang bisa menyebabkan kelumpuhan otot, gagal napas, hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Tingkat kematian akibat gigitan ular weling tanpa pengobatan medis bisa mencapai 60–70 persen.

Daya racunnya bahkan disebut 15 kali lebih kuat daripada ular kobra. Gejala yang ditimbulkan dari gigitan ular ini antara lain mual, muntah, sakit kepala, kejang, hingga kelumpuhan otot.

Namun begitu, ular weling bukan tipe ular yang agresif. Mereka aktif di malam hari (nokturnal) dan cenderung menghindari manusia. Saat merasa terancam, ular ini lebih memilih menyembunyikan kepala di balik gulungan tubuhnya. Meski demikian, gangguan sekecil apa pun bisa memicu serangan yang mematikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/624/3049486/5-contoh-teks-eksposisi-3-paragraf-berbagai-tema-lengkap-dengan-strukturnya-PnQoZH1TFk.jfif
5 Contoh Teks Eksposisi 3 Paragraf Berbagai Tema Lengkap dengan Strukturnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement