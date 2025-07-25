Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya

JAKARTA - Benarkah ular weling berbisa? Ini faktanya. Ular weling atau Bungarus candidus dikenal dengan coraknya yang mencolok berupa garis-garis hitam dan putih di sepanjang tubuhnya. Penampilannya yang unik membuat banyak orang terkecoh dan mengira ular ini tidak berbahaya. Padahal, kenyataannya ular weling termasuk salah satu spesies ular paling berbisa di Asia Tenggara.

Ular Weling, Si Cantik Mematikan

Dikenal juga sebagai Malayan Krait, ular weling tersebar luas di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Indonesia (terutama di Sumatra, Jawa, dan Bali), Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Keberadaannya bahkan tercatat di Myanmar dan Singapura, meskipun tidak selalu terkonfirmasi.

Ular ini umumnya hidup di daerah lembap seperti sungai, rawa, hutan, hingga pemukiman penduduk. Mereka juga bisa ditemukan di wilayah pertanian dan perkebunan, terutama saat musim hujan ketika ular mencari tempat perlindungan baru. Habitat ular weling meliputi dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Berbisa Mematikan, Tapi Tidak Agresif

Meski tampilannya tidak menakutkan, ular weling sangat berbisa. Racunnya mengandung neurotoksin yang bisa menyebabkan kelumpuhan otot, gagal napas, hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Tingkat kematian akibat gigitan ular weling tanpa pengobatan medis bisa mencapai 60–70 persen.

Daya racunnya bahkan disebut 15 kali lebih kuat daripada ular kobra. Gejala yang ditimbulkan dari gigitan ular ini antara lain mual, muntah, sakit kepala, kejang, hingga kelumpuhan otot.

Namun begitu, ular weling bukan tipe ular yang agresif. Mereka aktif di malam hari (nokturnal) dan cenderung menghindari manusia. Saat merasa terancam, ular ini lebih memilih menyembunyikan kepala di balik gulungan tubuhnya. Meski demikian, gangguan sekecil apa pun bisa memicu serangan yang mematikan.