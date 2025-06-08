Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Brain Rot Membahayakan, Batasi Penggunaan HP untuk Anak 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |17:11 WIB
<i>Brain Rot</i> Membahayakan, Batasi Penggunaan HP untuk Anak 
{Brain Rot} Membahayakan, Batasi Penggunaan HP untuk Anak (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Anak usia dini di Indonesia berisiko alami gejala brain rot. Penyebabnya adalah dampak dari penggunaan handphone yang berlebihan. 

Brain rot adalah menurunnya stimulasi intelektual, emosional, dan sosial akibat paparan digital yang berlebihan. 

Seperti diketahui, penggunaan handphone atau HP pada anak di usia dini di Indonesia, 0-6 tahun, dalam kategori berlebihan. Dikutip dari data Kemendakdisemen, Minggu (8/6/2025), terungkap bahwa 25% di antaranya berada di rentang usia 0–4 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia 5–6 tahun, angkanya meningkat hingga 52%.

Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, pendidikan anak usia dini seharusnya lebih menekankan pada metode belajar konvensional yang mengedepankan interaksi fisik, seperti membaca buku cetak dan bermain secara langsung, guna merangsang kecerdasan anak. 

 

