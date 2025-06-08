Waspada, Tsunami Digital Serang Anak-Anak Usia Dini di Indonesia!

JAKARTA - Penggunaan gawai atau handphone (HP) di kalangan anak usia dini di Indonesia dalam kondisi perlu disikapi dengan serius. Sebab penggunaan yang berlebihan bisa menimbulkan brain rot.

Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. "Yakni tsunami digital yang menyerang anak-anak kita sejak usia dini. Pola asuh dan interaksi anak dengan orangtua maupun guru telah banyak dipengaruhi oleh media sosial dan penggunaan gawai," jelasnya, dalam keterangan terulis seperti dikutip, Minggu (8/7/2025).

Seperti dikutip dari data Kemendakdisemen, 25% di antaranya berada di rentang usia 0–4 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia 5–6 tahun, angkanya meningkat hingga 52%.

Berdasarkan data di atas, dampak penggunaan HP berisiko menimbulkan gejala brain rot, yaitu menurunnya stimulasi intelektual, emosional, dan sosial akibat paparan digital yang berlebihan. "Ini pentingnya mendorong untuk adanya pembatasan penggunaan HP pada anak usia dini," tegas Wamendikdasmen Fajar.