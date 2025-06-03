Menbud Fadli Zon Dukung Rencana Penyelenggaraan Prodi Seni Pencak Silat

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut baik dan mendukung rencana penyelenggaraan Program Studi Seni Pencak Silat di Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung menyusul pengakuan UNESCO atas Seni Tradisi Pencak Silat.

Hal itu disampaikan Menbud ketika menerima kunjungan dari perwakilan Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, serta pelaku budaya dan pesilat dari Jawa Barat.

"Menurut saya memang harus ada sekolah-sekolah tinggi yang mengenalkan pengetahuan-pengetahuan tradisional Indonesia. Strategisnya, kita akan menjadi jembatan kerjasama internasional dalam bidang pelestarian warisan budaya. Kemudian dapat menjadi rujukan global untuk studi seni pencak silat dan seni tradisi lainnya," ujarnya.

Selain membahas pembukaan Program Studi Seni Pencak Silat, dalam pertemuan tersebut juga didiskusikan kemungkinan dibuatnya Academy of Arts, di Kantor Perwakilan Indonesia di UNESCO.

Menurut Menbud, diperlukan upaya melembagakan dan menginstitusionalisasikan sebuah budaya atau produk budaya guna mencegah perselisihan di Indonesia.

Yoyo Dasono dari ISBI menyampaikan belum adanya institusi pendidikan tinggi yang secara khusus mencetak Sarjana Pencak Silat dengan kompetensi akademik yang komprehensif.

Oleh karena itu, menurutnya ada kesenjangan antara status internasional Pencak Silat sebagai warisan budaya dunia dengan ketersediaan sumber daya manusia berkualifikasi tinggi.