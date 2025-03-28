Anak Sekolah Masuk Tanggal Berapa Setelah Libur Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

Anak Sekolah Masuk Tanggal Berapa Setelah Libur Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Anak sekolah masuk tanggal berapa setelah libur Lebaran 2025? ini jadwal lengkapnya.

Berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hari Raya Idulfitri pada tahun 2025 akan jatuh pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah menurut kalender Hijriah, atau Senin, 31 Maret 2025.

Sidang isbat yang dijadwalkan pada 29 Maret 2025 akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk mengesahkan tanggal resmi Idul Fitri. Untuk menentukan awal Syawal, sidang ini menggunakan rukyat dan hisab.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah menetapkan jadwal masuk sekolah setelah libur Lebaran 2025. Anak sekolah memiliki libur Lebaran 2025 panjang, yang berlangsung dari 21 Maret hingga 8 April 2025. Ini memberi siswa kesempatan untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka dan beristirahat sebelum kembali ke rutinitas sekolah.

Jadwal Lengkap Libur Sekolah Lebaran 2025

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan, berikut jadwal libur sekolah untuk Idul Fitri 2025 :