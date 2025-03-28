Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Anak Sekolah Masuk Tanggal Berapa Setelah Libur Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |16:28 WIB
Anak Sekolah Masuk Tanggal Berapa Setelah Libur Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
Anak Sekolah Masuk Tanggal Berapa Setelah Libur Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Anak sekolah masuk tanggal berapa setelah libur Lebaran 2025? ini jadwal lengkapnya.   

Berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hari Raya Idulfitri pada tahun 2025 akan jatuh pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah menurut kalender Hijriah, atau Senin, 31 Maret 2025.

Sidang isbat yang dijadwalkan pada 29 Maret 2025 akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk mengesahkan tanggal resmi Idul Fitri. Untuk menentukan awal Syawal, sidang ini menggunakan rukyat dan hisab.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah menetapkan jadwal masuk sekolah setelah libur Lebaran 2025. Anak sekolah memiliki libur Lebaran 2025 panjang, yang berlangsung dari 21 Maret hingga 8 April 2025. Ini memberi siswa kesempatan untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka dan beristirahat sebelum kembali ke rutinitas sekolah.

Jadwal Lengkap Libur Sekolah Lebaran 2025

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan, berikut jadwal libur sekolah untuk Idul Fitri 2025 : 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/624/3192850//guru-5VUb_large.jpg
Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/629/3192743//sekolah-h1zA_large.jpg
4.000 Sekolah Terpaksa Ditutup karena Angka Kelahiran Terus Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553//adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/624/3192073//sekolah-v0EC_large.jpg
Kapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan Poltekpin 2026 Dibuka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191663//siswa-4Bp3_large.jpg
Kemampuan Bahasa Inggris Masih Jadi Persoalan Siswa Siswi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191073//viral-vG0U_large.jpg
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement