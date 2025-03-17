Ini Pencapaian Taiwan soal Kesetaraan Gender

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengadakan acara Pekan Kesetaraan Gender Taiwan di New York.

1. Pencapaian Taiwan

Mantan Presiden Tsai paparkan pencapaian Taiwan dalam kesetaraan gender di Taiwan Women's Power Cultural Night

Rangkaian kegiatan Kementerian Luar Negeri Taiwan bertajuk "Pekan Kesetaraan Gender Taiwan 2025” (Taiwan Gender Equality Week/TGEW) yang diadakan di New York, Amerika Serikat, telah dimulai pada 10 Maret dan akan berlangsung hingga tanggal 21 Maret. Kegiatan tersebut dirancang sesuai dengan tema utama sesi ke-69 Komisi Status Perempuan PBB (Commission on the Status of Women/CSW).

Acara utama, “Malam Budaya Kekuatan Perempuan Taiwan” (Taiwan Women's Power Cultural Night) yang diselenggarakan pada 12 Maret di Kantor Perwakilan Taiwan di New York mengusung tema “Taiwan Main Stage: Celebrating Women’s Resilience and Progress. Malam budaya tersebut menghadirkan kejutan spesial berupa video rekaman dari mantan Presiden Tsai Ing-wen. Dalam video tersebut, ia memaparkan pencapaian Taiwan di bidang kesetaraan gender kepada dunia.

Wakil Perdana Menteri Kerajaan Eswatini Thulisile Dladla, mantan Duta Besar Departemen Luar Negeri AS untuk Masalah Perempuan Global Kelley Currie, dan Duta Besar keliling Taiwan Liu Po-chun turut hadir untuk menyampaikan pidato kunci.