Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Pencapaian Taiwan soal Kesetaraan Gender

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |18:10 WIB
Ini Pencapaian Taiwan soal Kesetaraan Gender
Kemenlu Taiwan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengadakan acara Pekan Kesetaraan Gender Taiwan di New York. 

1. Pencapaian Taiwan

Mantan Presiden Tsai paparkan pencapaian Taiwan dalam kesetaraan gender di Taiwan Women's Power Cultural Night

Rangkaian kegiatan Kementerian Luar Negeri Taiwan bertajuk "Pekan Kesetaraan Gender Taiwan 2025” (Taiwan Gender Equality Week/TGEW) yang diadakan di New York, Amerika Serikat, telah dimulai pada 10 Maret dan akan berlangsung hingga tanggal 21 Maret. Kegiatan tersebut dirancang sesuai dengan tema utama sesi ke-69 Komisi Status Perempuan PBB (Commission on the Status of Women/CSW).

Acara utama, “Malam Budaya Kekuatan Perempuan Taiwan” (Taiwan Women's Power Cultural Night) yang diselenggarakan pada 12 Maret di Kantor Perwakilan Taiwan di New York mengusung tema “Taiwan Main Stage: Celebrating Women’s Resilience and Progress. Malam budaya tersebut menghadirkan kejutan spesial berupa video rekaman dari mantan Presiden Tsai Ing-wen. Dalam video tersebut, ia memaparkan pencapaian Taiwan di bidang kesetaraan gender kepada dunia.  

Wakil Perdana Menteri Kerajaan Eswatini Thulisile Dladla, mantan Duta Besar Departemen Luar Negeri AS untuk Masalah Perempuan Global Kelley Currie, dan Duta Besar keliling Taiwan Liu Po-chun turut hadir untuk menyampaikan pidato kunci.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/624/3189513/pram-f5Oj_large.jpg
Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/624/3189417/libur_sekolah-zT7S_large.jpg
Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/624/3189075/sekolah-aYTz_large.jpg
Teknologi dan AI Berkembang, Anak Tak Hanya Butuh Kemampuan Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739/viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement