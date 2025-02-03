10 Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan di PT Timah

JAKARTA – 10 jurusan kuliah yang dibutuhkan di PT Timah menarik diketahui. Sebagian besar di antaranya berada di ranah teknik.

Mengutip laman resmi perusahaan, PT Timah Tbk, Senin (3/2/2025) Mereka memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.

Sebagaimana perusahaan besar lain, PT Timah juga kerap membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Berikut di antaranya jurusan kuliah yang sering dibutuhkan. Berikut 10 daftar jurusan kuliah yang paling dibutuhkan PT Timah:

1. Teknik Pertambangan

Melihat sektor operasi PT Timah, lulusan Teknik Pertambangan tentu akan cukup relevan untuk bekerja di dalamnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang membuka jurusan tersebut, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan lainnya.

2. Teknik Geologi

Berikutnya ada Teknik Geologi. Berbekal keilmuan yang didapat selama kuliah, lulusannya cukup terbuka untuk bekerja di sejumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, perminyakan hingga geoservices.

3. Teknik Metalurgi

Dibandingkan jurusan teknik lain, Metalurgi mungkin lebih sedikit diketahui orang. Kendati begitu, bukan berarti jurusan ini tidak punya prospek kerja yang menjanjikan.

Lulusan Teknik Metalurgi punya prospek kerja yang beragam. Hal ini termasuk industri tambang yang para pekerjanya disebut punya gaji fantastis.