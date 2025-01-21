RI Punya Cetak Biru Transformasi Digital Melalui Rumah Pendidikan, Ini Manfaatnya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Luncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Melalui Rumah Pendidikan. (Foto: Okezone.com/Nailah)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan. Hal ini sebagai upaya sektor pendidikan turut serta mendorong digitalisasi untuk memajukan pendidikan melalui kolaborasi dan inovasi yang terintegrasi.

1. Apa Itu Cetak Biru Transformasi Digital?

Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan merupakan solusi yang ramah bagi layanan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai layanan digital pendidikan di dalam superaplikasi bernama Rumah Pendidikan.

Aplikasi ini memudahkan para pengguna yang sebelumnya mengakses berbagai layanan di banyak aplikasi atau laman, namun kini, dengan hadirnya Rumah Pendidikan dapat mengakses berbagai layanan hanya dengan satu aplikasi.

2. Penjelasan Mendikdasmen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan Rumah Pendidikan dirancang agar Kemendikdasmen dapat menjadi layanan publik yang ramah bagi masyarakat.

“Rumah Pendidikan ini merupakan nama baru yang memang diambil dari budaya yang kami bangun di Kementerian. Kami berusaha menjadikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah,” kata Abdul Mu’ti, Selasa (21/1/2025).

2. Dukungan DPR RI

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, Rumah Pendidikan menjadi suatu media yang memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidikan di berbagai usia.

“Saya kira ini adalah satu media yang bisa kita manfaatkan bersama. Bukan hanya orang tua yang dalam arti ibu bapaknya, tetapi lansia pun, karena user friendly, jadi bisa mendampingi anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik,” kata Hetifah, Selasa (21/1/2025).

3. Rumah Pendidikan Bisa Diakses Tanpa Internet

Selanjutnya, Abdul Mu’ti juga menjelaskan terkait daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang tidak memiliki internet tetap dapat mengaksesnya karena program ini dapat diakses melalui dua cara, menggunakan internet dan non internet.

“Program yang dikembangkan ini nanti ada yang memang diakses secara online (internet base) dan ada yang tidak membutuhkan internet. Sehingga, beberapa program itu setelah diunduh dapat di save dan bisa digunakan tanpa harus menggunakan internet,” pungkasnya.