Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Menko PMK Turun Tangan Selesaikan Kasus Murid SD Dihukum akibat Tunggak SPP

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |12:52 WIB
Menko PMK Turun Tangan Selesaikan Kasus Murid SD Dihukum akibat Tunggak SPP
Menko PMK Turun Tangan Selesaikan Kasus Murid SD Dihukum akibat Tunggak SPP
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan akan mencari solusi kasus murid Sekolah Dasar (SD) yang menunggak pembayaran SPP sebulan di salah satu sekolah swasta di Kota Medan.

Pratikno memastikan bahwa siang ini akan bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas sejumlah isu terkait masalah ini. 

"Nanti siang saya kebetulan nanti agak sore saya ada rapat dengan Pak Abdul Mukti, Pak Menteri Dikdasmen dan kawan-kawan," kata Pratikno usai meninjau Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

1. Pemerintah Cari Jalan Keluar

Menko PMK Pratikno memastikan bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar terkait masalah ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak sekolah yang menunggak uang sekolah. 

"Jadi tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras, ya pemerintah. Tapi detilnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya kebetulan dengan Pak Menteri Dikdasmen siang ini. Nanti kita bahas," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177614//daehoo-Ylev_large.jpg
Profil Na Daehoon, Pria Asal Korea yang Mualaf dan Diduga Diselingkuhi Jule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177626//ikan_gabus-y0g1_large.jpg
Viral Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/65/3177647//timothy-G4MO_large.jpg
Viral Meninggalnya Timothy Anugerah, Universitas Udayana Tindak Tegas Semua Bentuk Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177625//porsche_halal-06yX_large.jpg
Viral Porsche Halal Berisi Ayat Kursi, Cuma Boleh Putar Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/624/3177607//mbappe-fyC5_large.jpg
Viral Bocah SMP Mirip Kylian Mbappe Lahap Makan MBG, Netizen: Kylian Mbege
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177524//viral-ugej_large.jpg
Habib Nabiel: Undang Artis Puluhan Juta Bisa, Ada Kiai Dikasih Uang Dibilang Mata Duitan!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement