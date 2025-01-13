Menko PMK Turun Tangan Selesaikan Kasus Murid SD Dihukum akibat Tunggak SPP

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan akan mencari solusi kasus murid Sekolah Dasar (SD) yang menunggak pembayaran SPP sebulan di salah satu sekolah swasta di Kota Medan.

Pratikno memastikan bahwa siang ini akan bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas sejumlah isu terkait masalah ini.

"Nanti siang saya kebetulan nanti agak sore saya ada rapat dengan Pak Abdul Mukti, Pak Menteri Dikdasmen dan kawan-kawan," kata Pratikno usai meninjau Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

1. Pemerintah Cari Jalan Keluar

Menko PMK Pratikno memastikan bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar terkait masalah ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak sekolah yang menunggak uang sekolah.

"Jadi tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras, ya pemerintah. Tapi detilnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya kebetulan dengan Pak Menteri Dikdasmen siang ini. Nanti kita bahas," tegasnya.