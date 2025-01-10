Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

JK Dorong Kalangan Kampus Jadi Tulang Punggung Pemberantasan Korupsi

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |17:20 WIB
JK Dorong Kalangan Kampus Jadi Tulang Punggung Pemberantasan Korupsi
JK Dorong Kalangan Kampus Jadi Tulang Punggung Pemberantasan Korupsi
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) mendorong kampus menjadi tulang punggung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. JK mengaku prihatin dengan posisi Indonesia termasuk dalam 6 negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Bahkan dari enam itu, empat di antaranya dari negara dengan penduduk muslim terbanyak. 

"Saya baca di berita, ada 6 negara yang paling korup, 4 di antaranya mayoritas penduduk Islam. Pertama Suriah, Kedua Bangladesh, kemudian Indonesia," kata JK saat menyampaikan sambutannya diacara Dies Natalis ke-27 Universitas Paramadina di Kampus Universitas Paramadina, Jumat (10/1/2025).

Dia menyayangkan hal tersebut karena negara yang memiliki agama kuat, juga memiliki korupsi yang kuat. "Jadi agama kuat, korupsi juga kuat," imbuhnya.

1. JK Singgung Fenomena Tingginya Korupsi

JK menilai, fenomena tingginya korupsi tersebut karena beberapa hal. Seperti pemerintahan yang tidak baik, visi pemerintahan yang keliru serta visi demokrasi yang keliru.

Sehingga JK mengusulkan perlunya perbaikan di sistem pemerintahan. Dia mengungkapkan, persoalan korupsi bukan hanya soal personal, tapi sistem pemerintahan yang sulit cek and balance.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177074//prabowo_subianto-8iMX_large.jpg
Prabowo Larang Keluarga Terlibat Proyek Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177032//prabowo_subianto-7eol_large.jpg
Prabowo: Korupsi seperti Kanker Stadium 4 Bisa Hancurkan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177030//kpk-27TP_large.jpg
KPK Segera Eksekusi Vonis 9 Tahun Penjara Eks Dirut PT IIM di Kasus Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3176872//ahmad_sahroni_lulus_kuliah_s3-urQt_large.jpg
Disertasi Ahmad Sahroni Soal Pemberantasan Korupsi, Netizen Salfok: Penelitiannya Dimana? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176809//korupsi-LTzR_large.jpg
Anak Riza Chalid Didakwa Pakai Uang Sewa Terminal BBM Rp176 Miliar untuk Main Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176801//eks_menkumham-9BwU_large.jpg
Dibongkar Eks Menkumham, Silfester Matutina Ternyata Tak Pernah Minta Maaf ke JK
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement