Riwayat Pendidikan Shin Tae-yong yang Dipecat PSSI dari Pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - PSSI memecat Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pengganti Coach Shin akan diumumkan pada 12 Januari.

Shin Tae-yong pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Teknik Daegu. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Yeungnam.

Kampus tersebut berperingkat ke-1138 di dunia, 248 se Asia, dan 27 di Korea Selatan dengan keunggulan alumni agregat.

Saat kuliah, Shin Tae-yong masih berusia 19 tahun. Usia yang cukup terbilang sangat muda, sudah mampu memperkuat tim Universitas Yeungnam hingga melejit memperkuat klub Ilhwa Chunma.

Saat ini Shin Tae-yong tak lagi memegang kendali Timnas Indonesia. Dirinya akan digantikan pelatih yang katanya berasal dari Eropa.

Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, salah satu penyebab Shin Tae-yong dipecat karena merasa perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang lebih disepakati.

Kemudian, Erick Thohir juga menyoroti komunikasi dan implementasi program dari pelatih Timnas Indonesia. Hal ini yang menyebabkan akhirnya Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia.