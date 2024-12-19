Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cetak Lulusan Profesional, Unika Atma Jaya Kembangkan Program Karier Terintegrasi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |20:10 WIB
Cetak Lulusan Profesional, Unika Atma Jaya Kembangkan Program Karier Terintegrasi
Cetak Lulusan Profesional, Unika Atma Jaya Kembangkan Program Karier Terintegrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya siap mencetak lulusan berkualitas yang siap terjun ke berbagai perusahaan multinasional. Perpaduan berbagai kekuatan dan keterampilan dibentuk melalui pembelajaran lintas disiplin ilmu sehingga membentuk lulusan yang mampu menganalisis masalah melalui kacamata kreatif dan solusi efektif. 
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia Yohanes Eko Adi Prasetyanto menyampaikan bahwa Unika Atma Jaya senantiasa berupaya berkomitmen untuk terus beradaptasi terhadap perubahan salah satunya melalui penyediaan program-program yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, seperti menyediakan kesempatan melalui magang, proyek kolaboratif, dan pengalaman praktis di perusahaan nasional dan multinasional. 
Semua upaya yang telah dilakukan Unika Atma Jaya juga telah membuahkan hasil dengan adanya pengakuan Internasional dengan diraihnya prestasi bahwa Unika Atma Jaya sebagai PTS no. 1 di Indonesia kategori Employability versi QS Rank.
"Kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja profesional dengan menyediakan pendidikan lintas disiplin ilmu dan juga menyediakan lebih banyak program kerja sama dengan perusahaan guna meningkatkan keterampilan mahasiswa. Hal ini kami lakukan guna mendorong tumbuhnya keterampilan dan pengetahuan yang bersifat interdisipliner, inovatif dan adaptif,” ujar Yohanes Eko, Kamis (19/12/2024).
Unika Atma Jaya menunjukkan komitmennya dalam mempersiapkan karier mahasiswa dan alumni melalui berbagai program yang dijalankan oleh Career Development Centre (CDC) di bawah Biro Kemahasiswaan dan Karier (BKK).  Pada tahun 2024, program-program yang diselenggarakan oleh CDC mencakup campus hiring, talent hunt, publikasi lowongan kerja, kolaborasi media sosial, dan career preparation.
Program campus hiring merupakan kerja sama antara Unika Atma Jaya dan perusahaan untuk hiring dan branding kepada para lulusan, Talent Hunt merupakan upaya menyalurkan kandidat dibutuhkan perusahaan sesuai dengan kriteria tertentu, kemudian kami menyediakan website eksklusif yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan alumni untuk melamar kerja di website cdc.atmajaya.ac.id yang menampilkan lowongan kerja Perusahaan mitra.

 

