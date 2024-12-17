Pramuka SMP Labschool Ikuti Jambore Internasional

JAKARTA - SMP Labschool Kebayoran melaksanakan kegiatan gelar pamit Tim Jambore Internasional Australia. Kegiatan jambore merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali.

Gerakan Pramuka Indonesia mendapat kesempatan untuk bergabung dalam jambore internasional. Hal ini pun diwaliki Pramuka SMP Labschool Kebayoran.

Tim terdiri dari 24 peserta siswa, 2 guru pendamping, serta 3 pembimbing perjalanan dan perwakilan kwartir ranting Nasional akan berada di Kota Brisbane dari tanggal 6–15 januari 2025.

Adapun beragam kegiatan yang diikuti dari aktivitas kepramukaan, kebudayaan, serta minat dan bakat peserta yang diperkirakan hingga 1.200 peserta yang ikut serta dalam Jambore ini.

Dalam gelar pamit ini turut hadir Kepala Badan Pengelola Sekolah (BPS UNJ), Pimpinan Sekolah, Perwakilan Dinas kebudayaan DKI Jakarta, Perwakilan Pengurus Kwartir Daerah dan Ranting yang ikut melepas keberangkatan tim jamboree Interasional Australia. Dalam kegiatan ini ditampilkan tarian Nusantara sebagai symbol promosi kebudayaan Indonesia di kancah Jambore Internasional nanti.

“Kegiatan yang sudah dipersiapkan dari bulan Juli 2024 ini, pembekalan di antaranya pada skill (keterampilan), kemandirian, serta kemampuan sosial untuk memudahkan peserta berkenalan dan berkolaborasi dengan pramuka dari berbagai penjuru dunia akan memberikan pengalaman berkesan kepada seluruh peserta," ujar komentar Yulinda Asnita pada sambutan pelepasan kontingen.